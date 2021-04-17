اعتقال منفذي سرقات بمراكش 

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، أخيرا، سارقين نفذا عدة عمليات سرقة بالخطف، بأحياء مقاطعة المنارة، باستعمال دراجة صينية الصنع. وكشف مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية 13 التابعة لمنطقة المنارة بمراكش، فتحت بحثا قضائيا، إثر تلقي شكاية في السرقة بالخطف، ضد جانيين مجهولين كانا على متن دراجة نارية صينية الصنع، بدون صفيحة معدنية. وتمكنت عناصر الدائرة المذكورة خلال جولاتها التمشيطية، بمؤازرة من دورية الدراجين التابعة لشرطة النجدة، من رصد شخصين على متن دراجة نارية، أوصافهما مطابقة لتلك الواردة في محضر الضحية، ليجري إيقافهما بغرض التحقق من هويتهما وتبين أمرهما.

وتبين من خلال أطوار البحث، أن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة، وبعد إخضاعهما للتفتيش عثر بحوزة أحدهما مبلغ مشكوك في مصدره، لتجري سياقتهما إلى مقر الدائرة وعرضهما أمام الضحية التي تعرفت عليهما بكل سهولة، مؤكدة أن الموقوفين من عرضاها للسرقة. وتواصل البحث باستدعاء ثلاث ضحايا آخرين، تعرضوا للسرقة في أوقات سابقة بطريقة مماثلة، بغرض التعرف على المشتبه بهما، وقد جاءت نتيجة التعرف إيجابية. وجرى بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما أمام العدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)