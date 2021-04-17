رسالة رياضية: تركة أوشن

مرت سنتان على تعيين الويلزي روبيرتش أوشن، مديرا تقنيا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يقدم خلالها أي شيء بخصوص الإستراتيجية التي أعلن عنها لتطوير كرة القدم المغربية في صيف 2019.

وتؤكد التغييرات التي قام بها فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، بالإدارة التقنية الوطنية في الأشهر الأخيرة، أنه غير مقتنع بأوشن، خاصة في مجال التكوين، الذي كان برنامجا نشيطا في عهد سلفه ناصر لارغيت، وقطع فيه المغرب أشواطا كبيرة.

وبات استبعاد أوشن مسألة وقت فقط، بعد أن أنهى لقجع مهام حوالي 70 في المائة من أطر الإدارة التقنية الوطنية، التي استقدمها معه، لتنزيل الإستراتيجية، التي راهن عليها الويلزي.

وأضاع التعاقد مع أوشن الكثير من الوقت والمال على الجامعة، دون أن تستفيد منه كرة القدم الوطنية، التي وعد بتطويرها.

ورغم أن لقجع استدرك الأمر في الآونة الأخيرة، بتعيينه فتحي جمال، مديرا تقنيا للمنتخبات الوطنية، وإسناده مهمة العلاقة مع العصب الجهوية لأطر مغربية، وتكليفه مغربيا ببرنامج التكوين، فإن ذلك لم يمنع من القول إن الكثير من الوقت قد ضاع، في تعيينات لا طائل منها، بسبب استفراد أوشن بالقرارات الحاسمة في هذه المناصب.

صلاح الدين محسن