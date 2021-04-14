بقيوي: أحلم بأفلام بمستوى عالمي

يخوض المنتج المغربي علي بقيوي العثماني، أول تجربة له في الإنتاج المغربي، بعد عدة مشاركات في الإنتاج الدولي، إذ استقر اختياره على فيلم “الشطاح”، تجربة أولى لإنتاج ذاتي.

ويتحدث بقيوي في الدردشة التالية، عن ظروف ولوجه عالم الإنتاج السينمائي في المغرب، وانتظاراته من تجربة “الشطاح”. في ما يلي تفاصيل الدردشة:

ما الذي شجعك على دخول تجربة أول إنتاج ذاتي؟

سبق لي أن اشتغلت في الإنتاج الدولي، ومنذ حوالي ثلاث سنوات، راودتني فكرة إنتاج عمل مغربي لاكتشاف عالم الإنتاج السينمائي في المغرب، واتخذت القرار لأنني أعرف أن المغرب لديه ما يعطي، في البداية كانت فكرة مشروع لم يكتب لها الخروج إلى الوجود، قبل أن يقع الاختيار على فيلم “الشطاح”، بعد لقاء مع سارة بناني، مديرة الإنتاج، والمخرج لطفي آيت الجاوي، قررنا إنجاز العمل، وهو قصة للمرحوم حسن فوطة، إذ عقدنا عدة جلسات مع خلية للكتابة وأدخلنا إضافات جديدة على السيناريو.

لماذا قمت بأول تجربة ذاتية دون الحصول على الدعم؟

صحيح أن إنتاج فيلم مغربي، ليس سهلا، خصوصا إذا كان المنتج يعتمد على ماله الخاص، غير أن اللجنة المكلفة بالدعم عقدت اجتماعاتها، ولم يكن ممكنا الانتظار إلى السنة المقبلة، إذ لم يكن لدينا وقت، إذ أردنا أن ننجز العمل، كي يتزامن خروجه إلى الوجود مع نهاية فترة الوباء، وإعادة فتح القاعات السينمائية.

ألم يكن ذلك مغامرة؟

ما شجعني هو قصة الفيلم والطاقم الذي اشتغل رفقته، لدي الثقة في أنه سينجح، بحكم أنه فيلم يجمع بين الكوميديا والدراما، مع رسالة جميلة تدعو إلى التسامح داخل المجتمع، في قصة مختلفة وجميلة، تؤثر وتضحك في الوقت نفسه، كما أننا نعتزم تسويقه على صعيد القنوات المغربية والدولية وسنقدمه أيضا، لمنصة “نيتفليكس”، لذا حاولنا توفير لوجستيك مهم، مع العلم أن التقنيين المغاربة معروفون بمستواهم الرائع على الصعيد العربي والدولي، فالمنتجون الدوليون عندما يختارون التصوير في بلدان أخرى، يضطرون إلى جلب تقنيين أجانب، أما في المغرب، يتعاملون مع تقنيين مغاربة.

كم تبلغ ميزانية إنجاز الفيلم؟

لا يمكنني إعطاء رقم محدد، غير أنني أؤكد لك أنها ميزانية ضخمة، ويمكن القول إنها تساوي ضعف ما يصرف في تصوير الأفلام المغربية، عادة، لأن قرار دخول غمار الإنتاج المغربي، كان بهدف إنجاز أفلام بجودة عالية.



هل ستواصل الإنتاج بإمكاناتك الذاتية أم ستنتظر الدعم مستقبلا؟

أنا أنتظر خروج الفيلم إلى الوجود، إذا كان هناك نجاح يمكنني معاودة إنتاج أعمال أخرى دون انتظار الدعم، وإذا كان باستطاعتنا الحصول على الدعم، فلم لا؟، المهم أن نقوم بإنتاج أعمال بمستوى دولي، وهذا ما أطمح إليه دائما، فالمغرب يتوفر على فنانين كبار وبنية تحتية تساعد على إنتاج أفلام مغربية في المستوى، تمكننا من مضاهاة الدول العربية كلها، بل الأوربية، أيضا.

أجرى الحوار: عادل بلقاضي (مراكش)