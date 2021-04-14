السكتيوي يمدد شهادته الطبية

مدد الطاقم الطبي الذي يشرف على الحالة الصحية لعبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، مدة عجزه ومنحه شهادة طبية جديدة لشهر إضافي.

وانتهت صلاحية الشهادة الطبية التي أدلى بها المدرب لإدارة الفريق، أول أمس (السبت)، وهو الشيء الذي دفعه إلى تمديد فترة الغياب بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية جديدة، أثبتت أنه غير جاهز للإشراف على التداريب في الوقت الراهن.

وراسل السكتيوي المكتب المسير من جديد، بخصوص حالته الصحية، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع طارئ لبحث مستجدات هذا الموضوع، واتخاذ القرار المناسب. ويرجح أن يتم عقد لقاء مع المدرب لتوضيح الأمور أكثر بين الطرفين، والبحث عن حل يرضي الجانبين.

ويغيب المدرب عن تداريب فريقه منذ يناير الماضي، بسبب تعرضه إلى انزلاق غضروفي، وأفاد السكتيوي أنه لا يمانع في الخضوع للفحص الطبي المضاد، استجابة لطلب إدارة الفريق، وأنه جاهز لذلك في أي وقت.

وأمام هذا المستجد جدد المكتب ثقته في أمين كرمة، لمواصلة الإشراف على تدريب الفريق العبدي، وقيادته في المباريات الرسمية.

وأشرف كرمة على آسفي في خمس مباريات، فاز في اثنتين على المغرب التطواني ونهضة الزمامرة، وتعادل في مثلهما أمام نهضة بركان والمغرب الفاسي، وانهزم في واحدة أمام الفتح الرياضي.

حسن الرفيق (آسفي)