وجدة يحرج “الماص”

الفريق حقق فوزه الخامس رغم مقاطعة لاعبيه للتداريب وكازوني متخوف من الوداد

فاز مولودية وجدة للمرة الخامسة هذا الموسم في البطولة الوطنية، على ضيفه المغرب الفاسي، بثلاثة أهداف لصفر، أول أمس (السبت) بالملعب الشرفي بوجدة، خلال الدورة 11.

وسجل أهداف وجدة في المباراة، لامين دياكيتي في الدقيقة 35، وديمبا كامارا في الدقيقة 55، عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يكمل عبد الله خفيفي الثلاثية من ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 82.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة، إشهار الحكم عبد العزيز لمسلك الورقة الحمراء في وجه خفيفي، بعد جمعه إنذارين.

وبهذه النتيجة رفع المولودية رصيده من النقاط إلى 16، في الرتبة الخامسة، في حين تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 13 نقطة في الرتبة الثامنة.

وقال إسماعيل خافي، لاعب مولودية وجدة، في تصريح ل «الصباح»، بعد نهاية المباراة، إن الفوز على «الماص» هو الرابع على التوالي، وإنه يبرز استفاقة الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية في بداية الموسم، ومشكل المستحقات المالية العالقة، والتي جعلت اللاعبين يقاطعون التداريب في الفترة الأخيرة.

ونوه خافي بمجهودات زملائه بوجدة، مبرزا أن الفضل يعود لهم في تحقيق هذه الانتصارات، بالإضافة إلى المدرب برنار كازوني، الذي أعاد الثقة للاعبين.

وبخصوص المباراة المقبلة أمام متصدر البطولة الوداد الرياضي، قال إنها ستكون صعبة، وسيحاول بصحبة زملائه أن يرجعوا إلى وجدة بثلاث نقاط، رغم قوة المنافس.

من جهته، شكر كازوني مدرب الفريق، لاعبيه، مبرزا أنهم كانوا الأفضل في الملعب، رغم المشاكل التي عانوها وسط الأسبوع، إذ لم يتدربوا بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية العالقة.

وأضاف كازوني في تصريح بعد المباراة، أن الفوز أثبت أن لاعبيه يتمتعون بلياقة بدنية جيدة، معربا عن تخوفه من المباراة المقبلة أمام الوداد، التي تمنى أن يثبت لاعبوه قوتهم فيها أيضا.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)