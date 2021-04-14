الزغبي تستعد للجديد

كشف الموزع عمرو الخضري، عن تعاونه مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة من خلال أغنية جديدة، تحمل طابعا راقصا باللهجة المصرية، من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام لمقبلة على “يوتيوب”، إذ يأمل فريق العمل أن تنال إعجاب جمهور الزغبي.

وبثت الزغبي، أخيرا، كليب “عقلي وقف”، على “يوتوب”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج فادي حداد.

تصوير “كوفيد 25” في رمضان

بدأ المخرج أحمد نادر جلال مونتاج ومكساج أولى 5 حلقات مسلسل “كوفيد 25″، الذي سيعرض رمضان، ليقوم بتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهي شركة “سينرجي”، إذ سيواصل تصوير العمل بشكل يومي للانتهاء منه في الأسبوع الأول من رمضان.

ويعد مسلسل “كوفيد 25” من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وغيرهم، ومن تأليف إنجي علاء.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل “النهاية” وهو عمل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.