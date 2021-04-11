الكوشي تحقق حلم الطفولة  

أكدت الفنانة ليلى الكوشي أنها استطاعت، تحقيق حلم طفولتها، إذ أطلت على متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بصورة ترتدي فيها ملابس سياقة الدراجات النارية وتحمل في يدها خوذة.

وعلقت ليلى الكوشي على الصورة قائلة “بسعادة كبيرة، سأحقق حلم طفولتي…قريبا سأتقاسم معكم المفاجأة”، ليتمنى لها متابعوها حظا سعيدا في التجربة الجديدة، التي ستخوضها.

وتهتم كثيرا الفنانة ليلى الكوشي بالتراث الغنائي المتنوع، إذ سبق أن أعادت أداء أغنية بعنوان “لطف الله الخافي”، التي تم إنجاز توزيع جديد لها، كما طرحت فيديو كليبه، الذي تولى تصوير مشاهده، المخرج علي الحضري بعدد من الفضاءات بكندا.

وتعاونت الفنانة ليلى الكوشي مع الملحن رضوان الأسمر والموزع الموسيقي أمين الزنوحي، بهدف إحياء واحدة من روائع التراث الغنائي المغربي وتقديمها بأسلوب جديد يحظى بتفاعل شريحة واسعة من الجيل الجديد.

واشتهرت ليلى الكوشي بأداء الأغاني ذات الطابع الطربي لعدد من رواد الأغنية العربية، من بينهم الفنانة الجزائرية وردة، إلى جانب رواد الأغنية المغربية، إذ تكون الأغاني الطربية حاضرة دائما ضمن قائمة الأعمال، التي يطلب جمهورها الاستماع إليها بصوتها.

أمينة كندي