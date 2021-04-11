تناوبوا على استغلاله كل أسبوع وإطلاق سراحهم أحبط الضحية ووالدته

اهتزت رباط الخير بإقليم صفرو، السبت الماضي، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في اغتصاب جماعي لطفل، من قبل قاصرين.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الضحية تعرض لاعتداءات جنسية، من قبل أربعة قاصرين، من بينهم ابن عمه، بعد التغرير واستدراجه إلى مكان خلاء، لاستباحة جسده وإشباع مكبوتاتهم.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المتهمين استغلوا صغر سن الضحية للشروع في التحرش به واغتصابه بشكل جماعي، إذ بعد إحكام قبضتهم عليه شرعوا في التناوب على اغتصابه بطرق شاذة، دون الاكتراث بتوسلاته، قبل أن يخلوا سبيله، مهددين إياه بعدم كشف ما تعرض له.

وكشفت مصادر متطابقة، أن عدم افتضاح أمر الجناة جعلهم يواصلون استغلال الضحية جنسيا لمرات متعددة، ففي كل مرة يلمحونه بمفرده، يقومون باقتياده إلى مسرح الجريمة والتناوب على هتك عرضه.

وجاء تفجر الفضيحة المدوية، بعد قرار والدة الضحية التوجه رفقة طفلها نحو مصالح الدرك الملكي للتبليغ عن الجريمة وكشف تفاصيلها، بعد أن اطلعت على فصولها المرعبة، من قبل فلذة كبدها، الذي أسر لها بما تعرض له من اعتداءات خطيرة، مشيرا إلى أنه سئم من ممارساتهم، التي أنهكته وجعلته يقرر إشعار والدته لإنقاذه من جبروتهم.

ومكن إبلاغ مصالح الدرك الملكي في الوقت المناسب، من إيقاف الجناة في أسرع وقت. واعتمادا على شكاية والدة الضحية ونتيجة الفحص الطبي، واجه المحققون الموقوفين بجريمتهم في حق الضحية، فلم يجدوا بدا من الاعتراف بما ارتكبوه من أفعال إجرامية خطيرة.

وبعد أن وضعت المصالح الأمنية، الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، أحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لتعميق البحث معهم، بشأن التهم الخطيرة المنسوبة إليهم، إذ جددوا اعترفاتهم بما ارتكبوه في حق الضحية، قبل أن يحيلهم بدوره على قاضي التحقيق.

وعلمت “الصباح”، أن والدة الضحية تفاجأت بالإفراج عن المتهمين، من قبل قاضي التحقيق، متسائلة عن دواعي القرار الصادم، رغم الدلائل التي تدينهم وكذا اعترافاتهم التلقائية، ورغم الاستماع إلى الضحية الذي سرد تفاصيل الاعتداءات المتكررة عليه، وكذا نتائج الفحص الطبي، التي أكدت واقعة الاغتصاب.

ولم تستسغ عائلة الضحية عدم متابعة المتهمين في حالة اعتقال، إذ كشفت أن إطلاق سراح المتهمين وظهورهم أحرارا أصابها بالإحباط وكذا الطفل الضحية، الذي زادت نفسيته تضررا.

محمد بها