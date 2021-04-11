العثور على جثتين بفاس وتازة

فتحت المصالح الأمنية بفاس وتازة، تحقيقات في أسباب وملابسات وحيثيات وفاة شخصين عثر على جثتيهما بمكانين مختلفين وفي توقيت متقارب، زوال الاثنين الماضي، أحدهما جزار عمره 44 سنة، اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة، قبل 3 أسابيع ولم يعد لمنزل أسرته.

وعثر على جثة الجزار المتزوج والأب لطفلين، متحللة زوالا بوادي إيناون ضاحية تازة، قبل معاينتها وتصويرها من طرف عناصر الدرك وإنجاز محضر بذلك ونقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى ابن باجة لتشريحها، بناء على أوامر الوكيل العام بذلك والبحث في أسباب الوفاة.

واختفى الضحية قبل 22 يوما وكان موضوع بلاغ أمني وبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل العثور على جثته على بعد نحو 6 كيلومترات من تازة، فيما يرجح أن يكون ضحية فعل جرمي من مجهولين، أو غرق في ظروف غامضة أثناء محاولة عبور النهر حيث عثر عليه. وتزامن العثور على الجثة، مع اكتشاف جيران جثة شخص أربعيني بمسكنه بعمارة بحي مونفلوري/ الزهور بمقاطعة سايس بفاس، قبل نقلها لمستودع الأموات بمستشفى الغساني للتشريح، بناء على أوامر قضائية لمعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كانت طبيعية، أو أنه ضحية فعل جرمي.

حميد الأبيض (فاس)