الحبس لزوجة عنفت زوجها

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء الماضي، الستار على قضية خارجة عن المألوف في القضايا المتعلقة بالعنف الزوجي، بعد أن أصدرت حكما لصالح زوج تعرض للعنف والطرد من بيت الزوجية، من طرف زوجته. وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة المذكورة، بإدانة الزوجة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتعويض قدره 2000 درهم، لفائدة الزوج، بعد طردها الأخير، وامتناعها عن السماح له بالرجوع إلى بيت الزوجية.

وأفاد مصدر مطلع أن الزوج تقدم أواخر يناير الماضي، بشكاية إلى النيابة العامة تفيد تعرضه للطرد من بيت الزوجية، قبل أن تجري إحالة الملف على أنظار المحكمة، من أجل البت فيه، بعد أن باءت جميع محاولات الصلح بينهما، بالفشل.

وحسب المصدر ذاته، فقد تشبثت الزوجة بقرارها الرافض لاستقبال الزوج المطرود مرة أخرى داخل المنزل، بعد توتر العلاقة التي كانت تجمعهما وانقطاع حبل الود بينهما، رغم محاولات إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، ليصل الخلاف إلى المحكمة، التي قررت إدانة الزوجة.

عادل بلقاضي (مراكش)