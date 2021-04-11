خرق الطوارئ يطيح بعروسين

أوقفت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس ليلة الاثنين الماضي، بحي البساتين، عروسين على خلفية إقامتهما حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح، وخرقهما حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة بعموم تراب المملكة.

وكشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن عملية إيقاف (ن.ح) وزوجها الشاب (ن.س)، جاءت بعد توصل السلطات المحلية والأمنية بإخبارية تفيد تنظيم المعنيين بالأمر حفل زفاف بحضور عشرات المدعوين من الجنسين، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية المعمول بها، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتدخلت السلطات المعنية في الوقت المناسب للحيلولة دون إقامة العروسين أي احتفال أو تجمع داخل قاعة الأفراح بالحي المذكور، إضافة إلى أنهما لا يتوفران على أي رخصة للتنقل قد تخول لـ “الكوبل” المتهور السفر من الخميسات في اتجاه مكناس للاحتفاء بليلة زفافهما.

وتجدر الإشارة إلى أن العروس (ن.ح)، قد سبق أن نشرت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادها للاحتفال رفقة شريك حياتها (ن.س) بزفافهما بالحي المذكور، الأمر الذي تدخلت إثره عناصر الشرطة وقامت بتطويق قاعة الأفراح، واعتقال العروسين، فضلا عن عدد من المدعوين، قبل اقتيادهم إلى مقر المداومة الأمنية للاستماع إليهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على أنظار المحكمة من أجل المنسوب إليهم.

حميد بن التهامي (مكناس)