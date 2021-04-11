اعتقال نصاب محترف بالبيضاء

تورط في سرقة حلي ذهبية وتزوير عقود زواج وانتحال صفة واحتال على ضحاياه

أحالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، نصابا محترفا تسبب في مآسي لضحاياه، من بينهم زوجته وأبناؤه الثلاثة، بتهم ثقيلة منها جناية التزوير في محررات رسمية والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة.

وحسب مصادر «الصباح» فإن المتهم، اعتقل في وقت سابق بتهمة النصب على شركائه في شركة متخصصة في قطاع النظافة، عبر منحهم شيكات دون رصيد. وبعد مغادرته السجن زاد في جرائمه، إذ تنوعت بين النصب والتزوير وانتحال صفة قاض ومحام ومهندس وعدل، بعد حجز عقود زواج موقعة ومؤشر عليها، استغل أحدها في الزواج من ضحية. كما تورط في سرقة حلي ذهبية تقدر قيمتها بالملايين، من بينها حلي زوجته، ومبالغ مالية تجاوزت 40 مليون، إضافة إلى إهمال الأسرة، بعد أن تخلى عن زوجته وأبنائه الثلاثة.

وبدا الميول الإجرامي للمتهم بعد النصب على شركائه في شركة النظافة، وبعد مغادرته السجن، تعرف على شاب ينتمي إلى أسرة ثرية، ورطه في مشاكل عديدة، كادت أن تنتهي إلى قطيعة مع عائلته.

وفي مناسبة طلب المتهم من صديقه الثري إعارته ساعته اليدوية البالغة قيمتها 10 ملايين، تحت حجة أن له موعدا مع خليلته، فاعتذر الشاب بلباقة وأخبره أنها بشقة عائلته بإقامة شاطئية فاخرة ضواحي البيضاء.

وقام المتهم بسرقة مفتاح الشقة دون علم صديقه الثري، وقصدها ليلا، وشاءت الصدف أن يحل صديقه ووالدته إلى الشقة، ليفاجأ أنها مقفلة، قبل أن يتوصل الشاب برسالة نصية من المتهم، يخبره أنه مع فتاة واقترح عليه إبعاد والدته تفاديا للإحراج.

استجاب الشاب لطلب المتهم، الذي قفز من النافذة وفر بسيارة صوب وجهة مجهولة، ولما ولج الشاب ووالدته الشقة اكتشفا اختفاء الساعة الفاخرة ومجوهرات وحلي من الألماس، تزيد قيمتها عن 20 مليونا.

وتقدمت الضحيتان بشكاية، أحيلت على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت المتهم بعد شهرين من البحث والتحري،وأثناء عملية الإيقاف،حجز لديه كناش خاص بالعدول يتضمن عقود زواج مؤشر عليها من المحكمة ووصولات وفواتير وكمبيالات مزورة.

وخلال البحث تبين أن المتهم متزوج من فتاة، وبعد استدعائها ووالدتها، وقفتا على الحقيقة المرة، وهي أن عقد زواجها مزور، كما تبين أنه سلب والدتها 12 مليونا خصصتها لشراء شقة. ولم تقف مفاجآت التحقيق عند ذلك الحد، إذ احتال المتهم على ضحية واستولى على 16 مليونا، بعد أن أوهمها أنه مسؤول نافذ، قادر على إخراج ابنها المدان بعقوبة ثقيلة من السجن، كما اقترح عليها العيش معها بالمنزل حتى لا تظل وحيدة، وهي محاولة منه للاختباء عن أنظار الشرطة. كما استدعى المحققون زوجته الحقيقية، التي أكدت أنها تقدمت بشكاية إهمال الأسرة والسرقة ضده، بعد أن سلبها حليها الذهبية واختفى عن الأنظار، ما اضطرها للعمل خادمة في المنازل، للإنفاق على أبنائه الثلاثة.

مصطفى لطفي