شخصيات مغربية وخليجية ضحايا نصاب

باعها سيارات بتزوير شهادات رفع اليد مخترقا مراكز تسجيل السيارات

سقط نصاب محترف في قبضة الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية «العيايدة» بسلا، الثلاثاء الماضي، بعدما باع ضحاياه سيارات باستعمال شهادات رفع اليد مزورة. ويوجد ضمن الضحايا موظفون مسؤولون وجدوا أنفسهم في موقف محرج، بسبب استعمالهم وثائق مزورة، كما نصب المتهم على شخصيات خليجية في مشاريع عقارية وهمية.

وأفاد مصدر «الصباح» أن المقاول سقط بموجب مذكرات بحث في حقه بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال والتزوير، بعدما كان يقتني سيارات من صالونات لبيع السيارات الجديدة،بغرض كرائها، متسلما قروضا بوساطة من شركات لمنح القروض، لكنه كان يعيد بيعها، بالاعتماد على تزوير شهادات رفع اليد، بسبب الرهون المسجلة بمراكز تسجيل السيارات لفائدة الشركة المقرضة، قبل أن تجد الضابطة القضائية أنه مبحوث عنه من قبل مصالح أمن الرباط وتمارة والجديدة، وتوارى عن الأنظار من مسقط رأسه تمارة، ليختفي بحي وادي الذهب بسلا، وكان يستعد لإصلاح مقهى قصد استغلالها في رمضا، لكن ضحايا تعقبوه. وبعد نصب الكمين له،سلمته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بـ «العيايدة» إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، من أجل استكمال الأبحاث معه تمهيديا.

وحسب المصدر ذاته تقاطر ضحايا على ولاية أمن الرباط قصد الاستماع إلى أقوالهم في شأن استفادتهم من سيارات قبل أن يكتشفوا اعتماد البائع على وثائق مزورة في التفويت، كما استدعى المحققون الممثل القانوني لشركة للقروض بسبب أداء ما بذمة الموقوف لفائدتهم، بعدما رفض أداء القرض بالأقساط، مستعملا شهادات مزورة في رفع اليد عن العربات المرهونة لفائدة شركة القروض.

وعلمت «الصباح» أن الظنين أوهم خليجيين برغبته في الدخول معهم شريكا في مشاريع عقارية بجهة الرباط سلا القنيطرة، ووجدوا أنفسهم ضحايا نصب واحتيال، وامتدت جرائمه إلى عاصمة دكالة، وأصدرت الضابطة القضائية في حقه بتعليمات من النيابة العامة مذكرة بحث بعد النصب على مشتكين آخرين، ويحتمل أن ينتقل فريق من المحققين من الجديدة إلى العاصمة، قصد الاستماع إليه تمهيديا في الجرائم المرتكبة والاتهامات الموجهة له من قبل المشتكين.

عبد الحليم لعريبي