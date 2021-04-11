الراجي خامس “أمير الشعراء”

أنهى الشاعر المغربي عمر الراجي، مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة من مسابقة ” أمير الشعراء” التي جرت حلقتها النهائية مساء الثلاثاء الماضي، بأبوظبي بالامارات العربية المتحدة، في المركز الخامس.

وعلى مدى الحلقات التي استغرقها البرنامج الذي انطلق في مستهل فبراير الماضي جلب عمر، ابن طانطان والإطار بوزارة الاقتصاد والمالية اهتمام المشاهدين والمتتبعين وكذا لجنة التحكيم لما تتميز به قصائده من جودة عالية وما تعالجه من تيمات، تتمحور أساسا حول الإنسانية والتراث والحداثة .

وشارك في الحلقة النهائية إلى جانب الشاعر المغربي، خمسة شعراء ينتمون إلى أربعة بلدان عربية وهم سلطان الضيط من السعودية الذي حل في المركز الأول و حاز لقب هذه الدورة ، ومحمد المامي من موريتانيا الذي جاء في المركز الثاني فيما حلت حوراء الهميلي من السعودية في المركز الثالث وزينب جبار من العراق في المركز الرابع و السيد خلف أبو ديوان من مصر الذي حل سادسا.

وعرفت المسابقة، التي كانت تبث مباشرة كل مساء ثلاثاء عبر قناتي ” بينونة ” و” الإمارات”، ونظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركة 20 شاعرا من الإمارات وبلدان عربية وكذا من إفريقيا وأمريكا.

ع . م