العثور على مدمرة من الحرب العالمية الثانية

عثر مستكشفون أمريكيون، الأحد الماضي، على حطام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، قبالة سواحل الفلبين.

وكتب قائد الغواصة مؤسس شركة “كالادان أوشيانك” في تكساس عبر شبكة “تويتر” الاجتماعية: “لقد أجرينا للتو أعمق عملية غوص في التاريخ للعثور على حطام المدمرة يو إس إس جونستون”.

وأوضحت “كالادان أوشيانك” المتخصصة في التقنيات تحت الماء، أن الطاقم تمكن خلال غطستين لمدة 8 ساعات في نهاية مارس الماضي من التقاط صور ومشاهد فيديو للحطام ومن دراسته قبالة جزيرة سَمار.

وغرقت المدمرة التي يبلغ طولها 115 متراً في 25 أكتوبر 1944 خلال معركة خليج ليتي، وهي أكبر معركة بحرية شهدها العالم وكانت نهاية اليابان.

اعتقال معذب كلب حتى الموت

كشف الأمن المصري عن ملابسات ما تم تداوله في “فيسبوك”، بشأن صور تظهر أحد الأشخاص يقوم بتعذيب كلب وتعليقه بواسطة حبل “حتى الموت”، وعن ضبط مرتكب الواقعة، وفق موقع “اليوم السابع”.

وجاء ذلك بعد تداول صور في “فيسبوك” يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بتعذيب كلب ضال بالضرب المبرح، وتعليقه بواسطة حبل حتى فارق الحياة، بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث إن رئيس إحدى جمعيات رعاية الحيوان حضر لقسم شرطة منطقة المقطم، وقدم بلاغا ضد مرتكب الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه حارس عقار كائن بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

أمريكية تطلق النار على مطعم أخر طلبها

أطلقت امرأة أمريكية النار على عاملين في أحد مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة، بعد أن طال انتظارها من أجل الحصول على طلبها.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة في مكان الحادث، المرأة وهي تبدو غاضبة، قبل أن تترجل من السيارة وتطلق النار على العاملين من شباك المتجر، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقعت الحادثة في أحد مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ولم يصب أي من العاملين في المطعم بأذى، وتمكنوا من الفرار من الباب الخلفي للمحل.

وذكرت الشرطة أنها ما تزال تطارد مطلقة النار، التي أقلتها سيارة رمادية اللون كان يقودها رجل، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أي أحد حتى الآن.