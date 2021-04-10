إنتر يشترط 50 مليارا لتسريح حكيمي

أرسنال يستعد لتقديم عرض لجلب اللاعب المغربي

ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، أن مسؤولي إنتر ميلان طلبوا 50 مليون أورو، من أجل الاستغناء عن الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي استفسر عنه أرسنال.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن أرسنال سيتقدم بعرض لإنتر، لكنه لن يقدم المبلغ المطلوب من إدارة إنتر، لأنه باهظ جدا، رغم رغبته في انتداب حكيمي، لتعويض هيكتور بيلرين، الذي سيرحل عن الفريق اللندني في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن ريال مدريد لا ينوي استرجاع اللاعب، رغم تألقه رفقة إنتر هذا الموسم، ورغم كل ما قيل حول تأخر إنتر في صرف جزء من قيمة انتدابه للدولي المغربي من الفريق الإسباني.

ويلعب أشرف حكيمي مع إنتر منذ شتنبر 2020، قادما من ريال مدريد بقيمة مالية وصلت 40 مليون أورو، بعدما تألق رفقة دورتموند الألماني، الذي لعب له معارا موسمين من فريق العاصمة الإسبانية.

العقيد درغام