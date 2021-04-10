رزان تستعد لطرح أغنيتين

تستعد الفنانة رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين قريبا، إذ تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان.

وقالت رزان مغربي إن الأغنية الأولى من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع ويسام عبد المنعم وقريبا سوف تفصح عن التعاون مع الأغنية الثانية، كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبثان الروح في نفوس الأشخاص القلقين، إذ لأول مرة تقدم عملا مختلفا ومميزا عما قدمته من قبل.

وحرصت رزان مغربي على توجيه رسالة شكر للشركة المنتجة لأنها تلقي الضوء على نجوم الفن العربي ومساندتها للنجوم وعلى رؤيتها الفنية الجميلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي في السينما، فيلم صابر وراضي، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، إذ يقع رجل أعمال رفقة مواطن بسيط، في العديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها، وهو من إخراج أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حسن، بطولة الفنان أحمد آدم، محسن محيي الدين، ويسرا المسعودي ومحمد مهران.

ع. م