“حديث مع الصحافة” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة”، الذي يقدمه عبد الله الترابي.

ويعتبر “حديث مع الصحافة” برنامجا حواريا مع ضيفة أو ضيف، من المغرب أو الخارج، ينتمي لعالم السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الرياضة أو المجتمع المدني.

وعالج البرنامج، منذ دخوله شبكة برامج القناة، مجموعة من المواضيع، سيما التي تثير جدلا في الساحة الإعلامية.وشهد البرنامج في موسمه الجديد، بعض التغييرات، بهدف تجديده وإعطائه نفسا جديدا، سيما أنه أضحى من البرنامج التي تحظى بمتابعة مهمة، نتيجة تطرقه لمواضيع مختلفة لها علاقة بأحداث آنية ومواضيع الساعة.

يشار إلى أن القناة الثانية “دوزيم”، أضافت إلى شبكة برامجها، برامج حوارية جديدة، من بينها برنامج يقدمه الإعلامي رضوان الرمضاني يحمل عنوان “مع الرمضاني”، كما كشفت، قبل أيام، عن تفاصيل برامجها الخاصة برمضان.

إ.ر