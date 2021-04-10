اللقاحات … حرب باردة في المختبرات

تجسس على مراكز الأبحاث وسباق محموم نحو تصنيع التلقيح وضربات تشكيك متبادلة

تسارع السباق بين الدول الكبرى من روسيا إلى الولايات المتحدة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، إلى حد أصبحت العلاقات الدولية الحالية مسرحا «لحرب كورونا»، التي يطبعها سباق محموم نحو التلقيح، وضربات متبادلة بدأت بالتشكيك الأمريكي في اللقاح الروسي .

وعاد شبح الحرب الباردة، وانبعثت معارك الجواسيس، إذ اتهمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أجهزة المخابرات الروسية بالوقوف وراء هجمات قراصنة لسرقة أبحاث حول لقاحات، ووجهت اتهامات أمريكية إلى صينيين لأسباب مماثلة، وانقسم العالم بين دول تصنع اللقاح وتتاجر به وتهديه تحت شعار توطيد العلاقات الدولية، وأخرى تصنعه لتبيعه، بينما تتزايد أعداد الوفيات بين سكانها، ودول ثالثة تتاجر به خارج إطار القانون الدولي الإنساني، فتأكد أن النظام الذي ترتكز عليه قواعد العلاقات الدولية في مختلف الأنظمة الدولية هو نفسه لم يتغير إلى حد بعيد رغم التحولات وتعاقب الأنظمة والأفكار والتوجهات السياسية، حيث يبقى لمفهوم القوة والمصلحة الثبات في قواعد العلاقات الدولية.

وكشفت هذه الجائحة الضعف الذي يعانيه النظام الدولي في مواجهة المخاطر والأزمات، إذ عجزت أغلبية الدول عن مواجهة هذه الأزمة العابرة للحدود، نتيجة التأثير الذي خلفته جائحة كورونا على التوازنات الدولية والإقليمية، وفتحت الأبواب على فرضيات بروز مؤشرات حول التغيير الذي سيطول النظام الدولي في ظل تجاذبات حادة تشهدها علاقات العديد من الدول وعلى رأسها العلاقة المتوترة بين واشنطن وبكين.

وأفرزت حرب اللقاح فرضيات متشائمة حول مآل التوازنات الدولية في ظل أزمة فيروس كورونا، إذ أقر بعضها بأن مراكز النفوذ والقوة ستتحول من الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول آسيوية على رأسها الصين، نتيجة ما أسموه نجاحها في تدبير أزمة كورونا مقابل سوء التدبير وضعف الاستجابة الذي رافق الإدارة الأمريكية والعديد من الدول الأوربية، وهذا ما أكده ستيفان والت، الذي أيد فرضية انتقال مركز القوة والنفوذ من الغرب إلى دول آسيوية، وذلك بسبب قدرة هذه الدول على ترويض الفيروس من خلال نهج إستراتيجية فعالة في التعامل مع الأزمة، ما قوى مكانتها داخل النظام الدولي، مقابل ضعف التعامل مع هذه الجائحة الفجائية من جانب الغرب الذي شهد أعلى معدلات الإصابة على مستوى العالم.

وتمكنت الصين من السيطرة على أزمة كوفيد-19 من خلال قدرتها على الضبط الاجتماعي عبر الاعتماد على طرق رقمية مبتكرة، وقدمت نموذجا ناجحا، وأعادت الجائحة قضية التنافس بين الولايات المتحدة، بوصفها قوة مهيمنة، والصين، بوصفها قوة صاعدة، إلى الواجهة، وذلك في خضم تصاعد الجدال حول فكرة حتمية الصدام بين القوتين.

وقوت الصين نفوذها الإستراتيجي من خلال الاعتماد على ما سمي بدبلوماسية الكمامات ثم اللقاحات عبر تقديم مساعدات طبية لبلدان مختلفة، محاولة تعزيز صعودها مستفيدة من أزمة الولايات المتحدة بفقدانها السيطرة والحد من انتشار الفيروس وتداعيات ذلك على اقتصادها، وأيضا فشل بلدان الاتحاد الأوربي في معالجة الأزمة.

ياسين قُطيب