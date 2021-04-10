ارتباك في برامج “إم بي سي5”

تراجعت عن بث مسلسل وأجلت عرضا إلى حلول رمضان

تراجعت قناة “إم بي سي5″، عن بث مسلسل مغربي، أعلنت الشركة المكلفة بتنفيذ انتاجه، أنه سيكون ضمن شبكة برامج القناة الخاصة برمضان، ما أثار تساؤل الكثيرين. وفوجئ فريق عمل مسلسل “ولاد العم”، بتداول خبر تأجيل بثه، رغم أن شركة الإنتاج “سبيكتوب” لفاطنة بنكيران، حددت موعد عرضه، من خلال منشورات على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مؤكدة أنه سيكون بإمكان المشاهدين المغاربة متابعته، ابتداء من رمضان.

ومن جانبه، قال ربيع القاطي، أحد أبطال المسلسل، إنه فوجئ بدوره بتداول خبر تأجيل بث المسلسل، رغم أنه تلقى دعوة من منصة “شاهد” التابعة لقناة “إم بي سي5″، لتقديم فقرة إعلانية يدعو فيها جمهوره إلى متابعة أحداث المسلسل خلال رمضان، وهو الأمر الذي استجاب له، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القاطي في حديثه مع “الصباح”، أنه إلى حدود الثلاثاء الماضي، يجهل مصير المسلسل، وهل سيعرض في رمضان، أم تقرر تأجيله إلى موعد لاحق.

كما اختارت القناة ذاتها، تأجيل بث مسلسل “ولاد المرسى”، بعد الضجة التي أثارها قرارها الأول المتعلق بانطلاق بث حلقاته قبل حلول رمضان. وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المشاركين في المسلسل، متابعي صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مشاهدة العمل التلفزيوني الجديد ابتداء من 5 أبريل المقبل، أي الاثنين الماضي، فوجئ الجميع بقرار القناة بتأجيل العرض إلى بداية رمضان.

واعتبر مهتم بالأعمال التلفزيونية أن “إم بي سي5″، ربما تداركت الخطأ الذي اقترفته السنة الماضية، باعتبار أنها خاضت التجربة ذاتها، وشرعت في بث أعمالها الرمضانية، قبل حلول رمضان، من أجل كسب رهان نسب المشاهدة، إلا أنها فشلت في الأمر، ولم تحقق مشاهدات مهمة، مقارنة مع ما حققته القنوات الوطنية في تلك الفترة.

وفي سياق متصل، قالت “إم بي سي5″، إن “ولاد المرسى”، يجمع عددا من الممثلين، منهم أمين الناجي، ونادية آيت، وعزيز داداس، وسهام أسيف، وماجدولين الإدريسي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، وعبد النبي البنيوي، علما أن الإخراج تكلف به مراد الخودي.

إيمان رضيف