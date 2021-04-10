مدرب الأهلي ينبه بانون

نبه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، الدولي المغربي بدر بانون، إلى تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ودعاه إلى مراجعة أوراقه قبل فوات الأوان.

وذكرت مصادر إعلامية أن موسيماني دعا المدافع المغربي إلى جلسة خاصة، ونبهه إلى الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع “الأهلي أونلاين”، فإن جلسة بيتسومع بانون، جاءت على هامش الحصة التدريبية التي جرت أول أمس (الثلاثاء) بملعب التنس.

وتابع المصدر ذاته أن موسيماني حفز بانون على تقديم مستوى أفضل من الذي ظهر به في المباراة الأخيرة، إذ لامه على الأخطاء التي ارتكبها أمام المريخ، وطلب منه التركيز في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريــق مقبـــل على مباريات قوية وحاسمة.

ن. ك