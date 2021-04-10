الجامعة تشدد المراقبة على المعمورة

تعليمات صارمة وتحاليل مخبرية على لاعبي المنتخبات الوطنية كل أربعة أيام

علمت «الصباح» أن جامعة كرة القدم قررت تشديد الإجراءات الاحترازية، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، حيث يحتضن معسكرات المنتخبات الوطنية إلى غاية الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة أصدرت تعليمات صارمة، لتفادي حدوث تراخ في تطبيق البروتوكول الصحي، المنصوص عليه من قبل السلطات المختصة، في ظل مخاوف من اتساع انتشار فيروس كورونا المتحور خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحتضن مركز محمد السادس معسكرات مغلقة لمنتخبي القاعة الأول والأولمبي، ومنتخب الإناث لأقل من 20 سنة، في سياق التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ومن بين التعليمات الصادرة عن الجامعة في الفترة الأخيرة، تشديد الإجراءات الاحترازية وإخضاع اللاعبين واللاعبات لتحاليل الكشف عن الوباء كل أربعة أيام طيلة المعسكر التدريبي وعدم السماح للاقتراب منهم، عدا الطاقم التقني، إضافة إلى إجراءات التعقيم المستمرة، من قبل فرق النظافة.

ويسود ارتياح كبير بمركز محمد السادس، لعدم تسجيل أي حالة مؤكدة منذ فترة طويلة، جراء التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، علما أن لاعب المنتخب الأرجنتيني، الذي ثبتت إصابته بكورونا المتحور خارج المركز، ليتم منعه من الدخول إليه.

وجاءت جميع نتائج الكشوفات، التي خضع لها لاعبو المنتخبات الوطنية والطاقم التقني برمته، سلبية، في انتظار إجراء مسحة جديدة اليوم (الخميس)، طبقا للإجراءات المعمول بها.

عيسى الكامحي