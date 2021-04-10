جدل جديد يرافق حمد الله بالسعودية

دخل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، في جدال جديد في الدوري المحلي، بعدما بصق في يده، ليبعد بعدها الكاميرا عنه، ما اعتبر بصقا على حاملها، خلال المباراة التي جمعت فريقه بالفيصلي.

وأجمعت آراء الصحافيين والنقاد الرياضيين في السعودية، على إدانة حركة حمد الله، إذ منهم من طالب بمعاقبته، محملا إياه مسؤولية خسارة فريقه وإقصائه من الكأس.

وزاد حمد الله الطينة بلة، بعدما قام بحركة اعتبرت «غير أخلاقية»، بوضع يده في مكان حساس للاعب من الفريق المنافس، أثناء المباراة، إذ أوضحت صحيفة «سعودي سبورت»، على لسان يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي، أن هناك لاعبين سابقين عوقبوا لقيامهم بالحركة نفسها، مطالبا بمعاقبة الدولي المغربي. ويلعب حمد الله، البالغ من العمر 30 سنة، رفقة النصر السعودي منذ غشت 2018، قادما من الريان القطري، إذ قدم مستوى رائعا وسجل أهدافا كثيرة، ساهمت في تتويج فريقه بألقاب عديدة، غير أن جدلا كبيرا ومتكررا، رافقه في الأشهر الأخيرة.

العقيد درغام