سالاج يحيي ذكرى بريل

يحيي الفنان مامون سالاج الذكرى الثانية والتسعين لميلاد الفنان العالمي الراحل جاك بريل، مساء اليوم (الخميس)، عبر حفل افتراضي سيبث على صفحته الخاصة ب”فيسبوك”، ابتداء من السابعة والنصف مساء.

واختار صالاج تخليد ذكرى ميلاد الفنان البلجيكي التي تتزامن مع يوم 8 أبريل، من خلال حفل افتراضي، بسبب إغلاق المسارح وقاعات العرض إثر تداعيات جائحة كورونا.

وتعود علاقة مامون صالاج بأغاني الفنان جاك بريل إلى أواسط الثمانينات، حين اشتهر وسط زملائه بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء بأدائها، وسبق لمامون أن حاز من الجامعة ذاتها على شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي.

وتلقى مامون دروسا في الموسيقى بالمعهد البلدي للبيضاء ما مكنه من الغناء بمرافقة “الكيتار”، وسبق له أن أحيى العديد من السهرات في تظاهرات فنية مختلفة بالمغرب، فضلا عن مروره في التلفزيون المغربي مرات عديدة، كما كانت له تجارب إعلامية وإذاعية.

ع . م