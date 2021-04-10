الإصابة تنهي موسم هداف “الواف”

خضع كمال الصالحي، مهاجم الوداد الفاسي، أول أمس (الثلاثاء)، لعملية جراحية في الركبة، كللت بالنجاح بإحدى مصحات البيضاء، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة اتحاد تواركة لحساب الدورة 14 من منافسات القسم الثاني.

وعلمت “الصباح” أن الموسم الكروي لهداف الوداد الفاسي انتهى، إذ حددت فترة غيابه عن الميادين في ستة أشهر على الأقل.

وجدد الصالحي عقده مع الوداد الفاسي بداية الموسم الحالي لموسمين إضافيين.

وقال الصالحي في تصريح هاتفي ل”الصباح” إنه يقدم الشكر الكبير لكل فعاليات الوداد الفاسي من مكتب مسير و طاقم تقني ولاعبين وجماهير، على دعمهم له بعد تعرضه للإصابة.

ويعتبر غياب الصالحي إلى نهاية الموسم خسارة للوداد الفاسي، إذ يعد من الركائز الأساسية المعول عليها، لمنح الإضافة للخط الأمام الذي يضم أسماء شابة، مثل يوسف لكحل وياسين لزرع.

وسجل الصالحي أربعة أهداف لفريقه هذا الموسم، وقاده إلى احتلال مراكز متقدمة، خلال مرحلة الذهاب.

خ. م (فاس)