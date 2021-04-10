كواليس الفرق

الوداد الرياضي

وجه أمين أبو الفتح، رسالة شكر لجماهير الوداد الرياضي، التي اختارته لاعب الشهر في الفريق، بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

وقال أبو الفتح في تصريح نقلته صفحة الفريق الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سعيد جدا بالجائزة، وشكر الجماهير على دعمه، كما وعد بتقديم كل ما لديه في المباريات المقبلة.

الفتح الرياضي

لم يشارك نوفل الزرهوني، لاعب الفتح الرياضي، في الحصتين الإعداديتين اللتين خاضهما الفريق، أول أمس (الثلاثاء) وأمس (الأربعاء)، بعد أن منحه مصطفى الخلفي، مدرب الفريق، يومي راحة، بسبب عقد قرانه الاثنين الماضي.

وعلمت»الصباح»، أن الزرهوني سيستأنف استعداداته، اليوم (الخميس)، رفقة الفريق لمباراة المغرب التطواني، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لحساب الجولة 11 من البطولة.

مولودية وجدة

تدخلت العديد من الفعاليات الرياضية والجمعوية لثني اللاعبين عن مواصلة مقاطعة التداريب، ومطالبتهم باستئنافها اليوم (الخميس)، تحضيرا للمباراة التي تجمع المولودية بالمغرب الفاسي، بعد غد (السبت)، بالملعب الشرفي، لحساب الدورة 11 من منافسات البطولة.

وعلمت «الصباح» أن اللاعبين يشترطون لقاء الرئيس محمد هوار، قبل العودة إلى التداريب، بعدما أضربوا عنها بسبب عدم التوصل بمستحقاتهم المالية، منذ فترة طويلة.