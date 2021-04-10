طائرة خاصة لنقل بركان إلى الجزائر

قرر مسؤولو نهضة بركان السفر في رحلة خاصة، من مطار وجدة أنكاد إلى مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة، غدا (الجمعة)، لخوض مباراة الجولة الرابعة من مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام شبيبة القائل بعد غد (السبت).

وسيقطع الفريق البركاني المسافة المتبقية إلى تيزي وزو، معقل شبيبة القبائل على متن الحافلة، في الوقت الذي ينتظر أن يخوض حصة إعدادية واحدة، بالملعب الرئيسي للمباراة.

من جهة ثانية، لم يحسم الطاقم الطبي للفريق البركاني في مشاركة البوركينابي دايو يوسوفو، في مباراة شبيبة القبائل، بعد الإصابة التي تعرض لها في الحصة الإعدادية، التي خاضها، أول أمس (الثلاثاء)، استعدادا لمباراة أولمبيك آسفي.

ومن المقرر أن يغيب دايو يوسوفو عن مباراة شبيبة القبائل، في حال أثبتت الكشوفات التي خضع لها، أمس (الأربعاء)، ضرورة استفادته من فترة راحة، على غرار زميله محسن ياجور، الذي سيغيب بدوره بسبب الإصابة.

صلاح الدين محسن