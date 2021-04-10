الاستغلال الجنسي يلاحق خليجيا

شابة عاشرته سنوات على أنها زوجته قبل أن تكتشف أن العقد مجرد وكالة للزواج

تحقق الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، في قضية مثيرة، بطلتها شابة مغربية، وقعت ضحية نصب واستغلال جنسي لمدة سبع سنوات من قبل خليجي، إذ تزوجته في سن 18 سنة، وأقامت عرسا فاخرا، ورافقته إلى دول خليجية، قبل أن تكتشف أنه يقيم حفلات ساهرة في بيت الزوجية، وعند احتجاجها طردها من الشقة، ولما تقدمت بشكاية في الموضوع، واجهها أنها ليست زوجته، وأن العقد المحرر لدى العدل مجرد وكالة للزواج باسم شقيقها.

وتعيش الشابة الضحية على وقع الصدمة والشعور بالإحراج أمام عائلتها والجيران، بعد أن عاشت وهما منذ 2014 على أساس أنها زوجة خليجي ميسور، في حين أنه كان يستغلها جنسيا في تلك الفترة، لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تتهمه بالنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي والتزوير وإعداد وكر للدعارة.

وتوصلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالشكاية من النيابة العامة، الاثنين الماضي، مع تعليمات صارمة لمباشرة التحقيق مع أطراف القضية، وإحالتهم على وكيل الملك في أقرب الآجال لاتخاذ المتعين.

وبدأت تفاصيل القضية المثيرة، في 2014، عندما تعرفت الضحية البالغة من العمر وقتها 18 سنة، على الخليجي، الذي أعجب بها بشدة، وتقدم أمام عائلتها لطلب يدها، وتم تحرير عقد أمام عدل بالبيضاء، وأقامت عرسا باذخا حضره الأهل والجيران، وانتقلت للعيش معه بالإمارات وبعدها بالبحرين.

وفي تلك الفترة، اعتاد الخليجي القيام برحلات إلى المغرب وحيدا، دون أن يثير شكوك زوجته، إلى أن أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، وباشرت إجراءات إغلاق الحدود، فاستغلت الزوجة الشابة المناسبة للعودة إلى المغرب وقضاء هذه الفترة الصحية الحرجة مع عائلتها وزوجها، إلا أن صدمتها كانت كبيرة عندما اكتشفت أنه حول بيت الزوجية إلى فضاء لإحياء سهرات. ولإخفاء الأمر عنها، تعمد تقديم ضيوفه وخليلاتهم لها على أساس أنهم أزواج، غير أن المجون الذي شاب الاحتفال، من احتساء للخمور والرقص الفاضح وممارسة الجنس، ولد لديها قناعة أن شقتها تحولت إلى وكر للدعارة.

وتوترت العلاقة بين الشابة و”زوجها” الخليجي لإصراره على مواصلة إحياء ليال ساهرة، فتطور الأمر إلى خصام، ودون تردد، وضع حقائبها أمام باب الشقة وطردها بطريقة مهينة.

وتقدمت الضحية بشكاية الرجوع إلى بيت الزوجية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، فأحالها على الشرطة للبحث فيها، وأثناء استدعائها والخليجي للتحقيق معهما، ستكون الضحية أمام صدمة كبيرة، عندما نفى الخليجي بشدة أن الماثلة أمامه زوجته، ودخل معها في تحد بمطالبتها بعرض عقد الزواج على المحققين لتأكيد صحة ادعاءاتها، ليتبين خلال البحث أن ما تم تحريره لدى العدل في 2014، ليس عقد زواج، بل وكالة زواج باسم شقيقها.

مصطفى لطفي

تعليمات

توصلت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالشكاية من النيابة العامة، الاثنين الماضي، مع تعليمات صارمة لمباشرة التحقيق مع أطراف القضية، وإحالتهم على وكيل الملك في أقرب الآجال لاتخاذ المتعين.