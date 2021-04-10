محاكمة متهمين بالقتل

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في ملف جنائي يتابع فيه ثلاثة أشخاص، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى 20 أبريل الجاري لاستدعاء والد الهالك وبقية المصرحين. وخلص قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق التفصيلي إلى عدم متابعة المتهمين، من أجل المنسوب إليهم لعدم كفاية الأدلة، لكن النيابة العامة استأنفت القرار ذاته، وقررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة نفسها وهي تبت في القضايا المخول لها الاختصاص، بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بمتابعة المتهمين، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، طبقا للفصلين 392 و393 من القانون الجنائي.

وفي تفاصيل هذه النازلة يستفاد من محضري الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بسيدي بوزيد ودرك الفصيلة القضائية بالجديدة، أن أحد الأشخاص تقدم أمام رئيس المركز الترابي، مخبرا إياه بالعثور على جثة رجل بشاطئ البحر بمولاي عبد الله.

وانتقلت فرقة دركية إلى المريسة وعاينت جثة رجل ممددة على الشاطئ الصخري، لا تحمل أي آثار للعنف أو ندوب أو كدمات، وتم العثور بجيبه على هاتفه المحمول وبطاقته الوطنية. وتقدم والد الهالك بعد دفنه أمام رئيس المركز ذاته، وأعلمه أن شخصا أخبره بأن ابنه لم يمت غرقا بالبحر، بل مات مقتولا. وأضاف أن الشاهد. أكد له أنه رأى سيارة رباعية الدفع، تتوقف قريبا منه، حيث كان يتهيأ للشروع في شرب محتوى قنينة خمر بالشاطئ الصخري، ونزل منها شخصان وحملا جثة الهالك ورمياه قرب الماء والتحقا بسائق السيارة وغادروا المكان. ودل الضابطة القضائية على أسماء المتهمين. ونشر الشاهد تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرح أنه بعد رمي الجثة بالبحر، توجه نحوها ولما تأكد أنه صاحبها فارق الحياة، توجه نحو مركز الدرك الملكي وأخبر رئيسه لكنه لم يعره أي اهتمام.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم الأول، فنفى ما جاء في تصريحات الشاهد، وأكد أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة، متهما إياه برغبته في الانتقام منه، لأنه تقدم ضده بشكاية بعد كسره زجاج سيارته. وأكد المتهم الثاني والثالث تصريحاته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

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