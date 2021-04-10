رسالة رياضية: خاليلوزيتش

عندما كتبنا قبل شهرين في هذا الركن، أن خاليلوزيتش لم يخطئ أبدا، وهو يستدعي سفيان رحيمي، وغيره من المتألقين، لم نسع إلى رميه بالورود، بل لأنه يستحق الثناء على كل خطوة شجاعة ومنصفة يقوم بها بين حين وآخر.

لكن، أن يبرر إخفاق المنتخب الوطني في مباراتيه الأخيرتين أمام موريتانيا وبوروندي، في التصفيات الإفريقية، بغياب الانسجام وحاجته إلى المزيد من الوقت، لتطبيق منهجيته وأسلوبه التكتيكي، فهذا هراء، وقلة احترام تجاه المغاربة، ممن توقعوا منه الإضافة المطلوبة، وليس مثل هذه التصريحات المستفزة.

أبدا، لا يجهل خاليلوزيتش أن تدريب المنتخبات، يختلف عنه بالأندية، حتى يطلب الصبر والوقت وهلم جرا، للحصول على تشكيلة منسجمة وفعالة، فالمهمتان مختلفتان والمقارنة بينهما تعبير عن فشل وقصور في تدبير المرحلة ليس إلا.

مشكلة خاليلوزيتش أنه يخلط بين الأمرين، فتدريب المنتخب أهون بكثير، بما أن هامش اختياراته أوسع وأدق، وما يطلب منه سوى انتقاء أجود اللاعبين، باعتباره ناخبا، وليس مدربا لفريق يكون خلالها مرهونا بلائحة محددة وإستراتيجية مغايرة، وربما أسلوب لعب مختلف، عندئذ يجوز التحدث عن الوقت والصبر لبلوغ الانسجام والتناغم بين الخطوط.

أما أن يتحدث عن مثل هذه المبررات، وهو يدرب الأسود منذ 18 شهرا، دون أن يحصل على الانسجام والتفاهم في جميع الخطوط، فإما أن هذا المدرب يفتقد إلى منهجية في العمل والتكتيك، وهو الأرجح، أو أنه لم يضبط بعد مستودع الملابس للتعامل مع محترفين يأتون من مختلف الدوريات.

إن المغاربة لا ينتظرون من الجامعة ومدربها تبرير تواضع الأسود، بغض النظر عن تحقيق التأهل لكأس إفريقيا، بل رؤية منتخبهم قويا ومهابا، بالنظر إلى الإمكانيات المالية واللوجستيكية المرصودة إليه، لهذا كفوا عن تسويق خزعبلات لا تغني ولا تسمن من جوع. فأمام المنتخب 12 مباراة ليتأهل إلى مونديال قطر 2022، وسبعة أشهر للمنافسة على اللقب الإفريقي. إذن كفاكم استهلاكا للكلام وتضليلا للمغاربة وهدرا للمال والوقت.