اللقاحات … صراع الجبابرة

أطلقت شرارتها الدول “العظمى” وألهبها ضعف وتيرة الإنتاج وتذهب ضحيتها المجتمعات الفقيرة

تتأكد، كل يوم، فرضية دخول العالم حربا كونية جديدة بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا القاتل، إذ تشير جميع الأخبار والمعطيات وأشكال التوترات التي تطبع علاقات الدول منذ أشهر، إلى وجود مشكل كبير عصي عن العلاج.

ووضع صناع القرار بأغلب الحكومات جانبا جميع الملفات الأخرى، وتفرغوا لتدبير حرب تستعر على امتداد الساعة وموضوعها أحقية كل بلد، أو قارة، في الحصول على أكبر كمية من الجرعات، بصرف النظر عن نداءات التضامن والتكافل الدولي التي تطلقها الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، لثني الدول عن تبني الخيارات الأسوأ.

وأعلن الاتحاد الأوربي رسميا وجود حرب عالمية، حين دعا إلى اجتماع عاجل لقيادته قبل أسبوع، وأصدر قرارا بمنع تصدير أي دفعات من اللقاح البريطاني خارج حدوده، وهو القرار الذي أربك عددا من الطلبيات في العالم.

ويوجد المغرب في خضم هذه الحرب العالمية، ما أشار إليه مسؤولون مغاربة قريبون من هذا الملف، وتؤكده الوقائع، إذ لم نتوصل بأي دفعة جديدة منذ أيام، سواء من الهند أو الصين اللتين وقعت الرباط معهما على اتفاق رسمي.

يوسف الساكت

مـــواجـــهات بــلا مـــجــد

العلاقات الدولية ضربت عرض الحائط والشركات المصنعة تحت رحمة القوى الكبرى

دخل العالم في حرب شرسة على اللقاحات، ضربت فيها العلاقات الدولية عرض الحائط، منذ إعلان الشركات المنتجة، انطلاق عمليات التوزيع في القارات الخمس.

وبمجرد أن توصلت دول بعدد أكبر من اللقاحات، عكس غيرها، بدأت الإشاعات تنتشر بخصوص فعالية اللقاحات، فيما اختارت دول أوربية منع تصدير لقاحات تصنع بالقارة، إلى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثل ما حدث مع لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، الذي تلقى الضربات تلو الأخرى في مارس الماضي.

ولم تتوقف الحرب على اللقاحات عند هذا الحد، بل وصلت حد منع طائرات تحمل لقاحات من المرور ببعض الأجواء الجوية لدول، ترفض منطق تقسيم اللقاحات المعمول به حاليا، إذ تمكنت بلدان كبرى من الحصول على كمية هائلة من اللقاحات، فيما مازالت أخرى تنتظر التوصل بالدفعات الأولى، رغم أنها أدت ثمنها بعد وصولها لاتفاق مع الشركات المنتجة، من بينها الدول الأوربية، التي تشهد حملتها للتطعيم كارثة كبيرة.

وأمام هذا الضغط، طلبت الشركات المصنعة للقاحات، والموجودة خاصة في بريطانيا والهند والصين، من بعض الدول التريث، إلى حين تزويد بلدان أخرى بالجرعات، من أجل إحداث نوع من التوازن.

واعتبر قرار الشركات المصنعة، ضربة قوية لحملات تطعيم وطنية لبعض الدول، إذ اضطرت لتوقيفها، لغياب الجرعات الكافية، على غرار السعودية.

وحسب معطيات عدد الملقحين في العالم، التي يوفرها موقع «كوفيد فاكس»، فإن دولا تمكنت من تلقيح أكثر من 80% من مواطنيها خلال وقت وجيز، استطاعت الهروب بجلدها من الحرب الدائرة حاليا على اللقاحات، ومن بينها إسرائيل التي لقحت 10 ملايين و99 ألفا، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، والإمارات التي تجاوز عدد الملقحين فيها ثمانية ملايين ونصف، ثم الصين التي لقحت أكثر من 146 مليون شخص.

بالمقابل، أثار بطء عملية التلقيح في بعض الدول، مشاكل سياسية كبيرة، على غرار فرنسا، التي كانت من الدول التي ساهمت في وقف تصدير اللقاحات الأوربية للعالم، إلى حين التزود بعدد اللقاحات الكافية لمواطنيها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية لأكثر من مناسبة، من حرب بلا هوادة بين الدول، من أجل الحصول على اللقاحات، داعية البلدان التي نالت أعدادا كافية من الجرعات، إلى الالتفات إلى المجتمعات الفقيرة، إذ هناك دول لم تبدأ بعد حملة التطعيم، أغلبها في إفريقيا وآسيا.

العقيد درغام