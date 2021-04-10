الصحراء تطرد الجزائر من لقاء الجمارك

مرة أخرى تكشفت حقيقة الأجندات العسكرية الجزائرية الجاثمة على صدور مسؤولي الجارة، إذ لم يقو الوفد الجزائري المشارك، أول أمس (الثلاثاء)، في الاجتماع الإقليمي لمديري الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، المعروف اختصارا بعبارة (مينا)، على مشاهدة الخريطة المغربية كاملة، بأقاليمها الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، فحاول في البداية التشويش بنقطة خارجة عن جدول الأعمال ولا تهم الوفد الجزائري، سيما أن رؤساءه ومسؤوليه العسكريين، ما لبثوا يرددون في كل مرة أن الجزائر ليست طرفا في النزاع المفتعل، إذ طلب أعضاؤه من رئيس الدورة، سحب هذه الوثائق، لكنه رفض، فانسحبوا من اللقاء خوفا من لوم جنرالات قصر المرادية.

وتناقلت الصحف الجزائرية كعادتها خبر الانسحاب، مشيرة إلى سلوك وفدها، أمام الحضور الذي تشكل من وفود الدول المشاركة بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ومدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية.

ولم يتوقف سلوك الوفد الجمركي الجزائري، عند ذلك الحد، بل حاول أفراده في الآن نفسه توهيم الرأي الوطني الجزائري بتحقيقهم إنجازا، عبر إصدار بيان يلومون فيه اعتماد مكتب الاتصال بشمال إفريقيا، الموجود مقره بالمغرب، في وثائق اجتماعه، خريطة المملكة المغربية وموقفهم الدونكيشوتي الذي أعادهم إلى بلدهم خاليي الوفاض، من لقاء طرحت فيه مختلف القضايا الجمركية في الإقليم، ومواضيع تبادل المعلومات والعمل على إنشاء موقع إلكتروني ومجلة إلكترونية تخص الإقليم.

وما أغاظ أعضاء الوفد الجزائري، أنهم لم يجدوا مساندا واحدا لطرحهم الانفصالي الفضولي، في لقاء ضم كل مديري جمارك منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

خريطة المملكة تحولت إلى مدفعية ثقيلة، ترهب المشككين في الوحدة الترابية، وعلى رأسهم الجزائر، التي ترجمت حقدها على النجاحات الدبلوماسية للمملكة بتجييش الإعلام الرسمي، بل وإصدار بيانات لمناسبات عدة، آخرها مراسلة الخارجية الجزائرية التي تستهدف خريطة المملكة التي تظهر الصحراء في مغربها، ودعوة المسؤولين إلى الانسحاب من أي لقاء تعرض فيه خريطة الجار كاملة.

ورغم أن المغرب واع كل الوعي بأن النزاع المفتعل حول الصحراء يقوده جنرالات الجزائر، المتحكمون في رقاب محتجزي تندوف، ودعا غير ما مرة الجارة إلى الحوار المباشر، فإن مسؤوليها، يتهربون ويتمسكون دائما بأنهم ليسوا طرفا في النزاع، علما أنهم أصل المشكل وطرفه الأول منذ سبعينات القرن الماضي.

وجدد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، الاثنين الماضي، دعوة الجزائر إلى حوار مباشر لحل نزاع الصحراء، محملا إياها مسؤولية استمراره، إذ أكد خلال مؤتمر صحافي أعقب افتتاح السنغال لقنصلية عامة بالداخلة، أن «حل قضية الصحراء لن يكون إلا بجلوس المغرب والجزائر باعتبارهما الطرفين الحقيقيين في النزاع على طاولة المفاوضات من خلال حوار مباشر».

المصطفى صفر