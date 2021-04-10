المرابط يغادر الزمامرة

غادر توفيق المرابط الطاقم التقني لنهضة الزمامرة، بسبب خلاف مع مسيريه، بخصوص مهمته الجديدة، مدربا لفئة الأمل.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الرئيس عبد السلام بلقشور كلف المرابط بتدريب فريق الأمل، وتمت الموافقة على ذلك، شريطة ألا يجلس في كرسي الاحتياط، ولا يرافق الفريق في تنقلاته خارج الزمامرة، وهو ما حدث فعلا في الرحلة الأخيرة إلى أكادير.

وكشف مصدر مسؤول أن المرابط رافق الفريق الأول إلى الرباط، حيث واجه المغرب التطواني ضمن الدورة العاشرة لبطولة القسم الأول، وفي اليوم الموالي طلب منه الرئيس مرافقة فريق الأمل إلى أكادير، وهو ما تعذر عليه، والتمس إعفاءه.

وتابع المصدر أن المدرب المساعد تفاجأ بالمنسق العام يزوره في منزله حاملا معه وثيقة فسخ العقد، تحمل بندا يعترف فيه بأنه تسلم جميع مستحقاته المالية، التي ما زالت في ذمة الفريق، ليرفض ذلك جملة وتفصيلا.

ومن المتوقع أن تعرف قضية المرابط وإدارة الفريق الدكالي عدة تطورات، خصوصا بسبب تشبث كل طرف بموقفه. وصار الطاقم التقني لفريق الزمامرة يتكون من محمد العلوي الاسماعيلي مدربا أول، وإدريس الصويت مساعدا له، وعصام بادة مدربا للحراس، وسعيد عمار معدا بدنيا.

حسن الرفيق (الزمامرة)