الرياضـة للوقايـة مـن دوالـي الحمـل

تعتبر الدوالي من المشاكل الشائعة التي تعانيها الحامل، والتي يمكن أن تسبب لها مشاكل كثيرة.

ويمكن الوقاية من الإصابة بدوالي الساقين أو على الأقل تقليل خطر الإصابة بها أثناء الحمل، باتباع بعض النصائح والإرشادات، منها الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، أو المشي لمسافات قصيرة ما يمكن ما يقلل خطر المعاناة من دوالي الساقين أثناء الحمل.

ومن بين النصائح، المحافظة على الوزن، إذ من المهم خلال فترة الحمل أن تحافظ المرأة على وزنها ما يمكن تقليل خطر الإصابة بدوالي الساقين، مع تجنب وضع رجل على أخرى، وتجنب اتخاذ وضعية محددة لفترات طويلة من الزمن، مثل الوقوف أو الجلوس وقتا طويلا، إذ على المرأة الحامل تغيير وضعيتها وتحريك جسمها بين الفينة والأخرى.

ومن بين النصائح، الحرص على استهلاك الطعام الذي يحتوي على كميات قليلة من الأملاح، إذ يمكن للأطعمة المحتوية على تراكيز مرتفعة من الملح أن تحبس الماء في الجسم، وهذا ما قد يزيد من خطر الإصابة بدوالي الساقين أثناء الحمل.

يشار إلى أنه غالبا ما تختفي دوالي الساقين بعد الولادة بما يقارب ثلاثة إلى أربعة أشهر، لكن هذا لا يمنع احتمال أن تعاني المرأة هذا المشكل حتى بلوغ المولود العام الأول من العمر.

إ.ر