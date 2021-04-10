“نجوم سوس” الثقافي يحتفل بذكرى تأسيسه

عرض مسرحي واتفاقيات جديدة لإدماج شباب الأحياء بأكادير

احتفل المركز الثقافي لنجوم سوس، في الآونة الأخيرة، بالذكرة الأولى لتأسيسه، بتوقيع اتفاقية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكادير، وإعلان مؤسسة “علي زاوا” عن برنامجها الثقافي والفني في فصل الربيع.

وشهد الاحتفال بالذكرى الأولى تقديم عرض مسرحي من إبداع أعضاء المركز الثقافي، بحضور أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إيداوتنان، ونبيل عيوش، رئيس مؤسسة “علي زاوا”، وماحي بينبين، نائب رئيس المؤسسة نفسها. وقالت المؤسسة إن بناء وتجهيز المركز الثقافي “نجوم سوس” تم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بولاية أكادير إيداوتنان، كما أنه سيستفيد من بنود اتفاقية جديدة موقعة بين مختلف الشركاء، من مساهمة مالية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسييره، مشيرة إلى أنها تتعهد بتحقيق جميع الأهداف المتفق حولها، مثل تنمية الشباب في منطقة “حي الفرح” وإشراكهم في تدريب يهم الفنون والممارسة الثقافية.

واعتبرت المؤسسة أن الذكرى السنوية لمركز “نجوم سوس” فرصة للاحتفال بأعضاء المركز والمستفيدين الموهوبين في جل المجالات الثقافية والفنية، إضافة إلى الترويج للفنون والثقافة في الأحياء “الشعبية”، وجعل شبابها رافعة للتنمية.

وأوضح نبيل عيوش، مؤسس ورئيس مؤسسة “علي زاوا”، أنه رغم القيود التي فرضتها حالة الوباء بسبب كوفيد 19، لم يتوقف مركز “نجوم سوس” عن الاستمرار في أنشطته، إذ حرص المنظمون أن تظل الثقافة والفنون جزءا من حياة الشباب في المدينة، خاصة أن فريق عمل المركز استحدث برامج للدورات والأنشطة التي يتم تقديمها عن بُعد طيلة فترة الحجر الصحي، إضافة إلى برنامجه التعليمي الحضوري، مع وضع معايير صحية للمستفيدين.

وذكر المتحدث نفسه أن هدف الأنشطة تنويع المحتوى التعليمي للمركز، والمساعدة في تعزيز مهارات وقدرات أصحاب المواهب الشابة في المنطقة من أجل دعمهم في مشروع التكامل الأكاديمي والمهني. ويذكر أن مؤسسة “على زاوا” تأسست في 2009 من قبل المخرج المغربي نبيل عيوش، وولدت من خلال الرغبة في إعادة ربط سكان الأحياء المهمشة، مثل سيدي مومن بالبيضاء ببقية سكان المدينة، اقتناعا منه بأن إعادة توطيد روابط هذه المدينة ستمر عبر ميثاق ثقافي وفني، لذلك أطلقت مؤسسة علي زاوا شبكة من المراكز الثقافية المحلية في عدة مدن في المغرب: الدار البيضاء (2014) ، وطنجة (2016) ، وأكادير (2019) ، وفاس (2020) ومراكش (2021). وتهدف المؤسسة إلى توفير مساحات للشباب للتعبير والحوار والاكتشاف، من أجل تمكينهم من التكيف مع بيئتهم الاجتماعية وتعزيز إعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي. هذا المشروع انضم اليه الرسام والروائي ماحي بينبين باعتباره مؤلف رواية “نجوم سيدي مومن ” المقتبسة سينمائيا في فيلم “يا خيل الله “للمخرج نبيل عيوش.

خالد العطاوي