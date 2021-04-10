الكعواشي مديرا لمركز السعيدية

عين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جمال الدين الكعواشي، رئيس عصبة الشرق، مدريا لمركز التكوين الجهوي بالسعيدية.

وعلمت «الصباح»، أن لقجع وضع ثقته في الكعواشي لإدارة مركز السعيدية، الذي افتتح أخيرا، في وجه المنتخبات الوطنية الصغرى، وبرنامج دراسة ورياضة الخاصة بكرة القدم النسوية، رغم كثرة المهام المنوطة به، بحكم أنه يشغل أيضا رئيس عصبة الشرق لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام بالجامعة.

ويتولى الكعواشي مهام التدبير الإداري والمالي لمركز السعيدية، إذ يتعين استشارته في جميع الأمور المرتبطة بهذا المركز، والذي يعد الأول من نوعه في الجهة الشرقية، والمقرر أن تستفيد منه منتخبات العصبة، إضافة إلى الأندية المنضوية تحت لواء عصبة الشرق. وواجه مركز السعيدية الكثير من المشاكل، قبل أن يعلن افتتاحه أخيرا، باحتضانه تجمع المنتخب الوطني للشباب، إضافة إلى تجمع نهضة بركان لكرة القدم، ضمن استعداداته لمنافسات كاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ص. م