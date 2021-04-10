حملات انتخابية بنكهة كورونا

أحزاب تسارع الزمن لاستقطاب مرشحين في ظرف صعب بسبب الفيروس

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تشتعل حرارة التنافس بين مرشحي الأحزاب السياسية لكسب الأنصار والأتباع، تنتهي دائما بتبادل الاتهامات بين المتنافسين حول دخولهم في حملات انتحابية سابقة لأوانها، واستغلال فقر السكان وحاجتهم. إلا أن الوضع هذه السنة بالمغرب مختلف، فجائحة كورونا، فرضت على تجار الحملات الانتخابية تغيير “طاكتيك” الاستقطاب،

بعد أن فرضت الوضعية الصحية بالمغرب منع أنشطة الرياضة والأعراس ومراسم العزاء، والتي تعد خزانا انتخابيا بامتياز.

ليسـت القطاعات الاقتصادية والاجتماعيــــة وحدهـا التـي تضررت من جائحة كورونا بالمغرب، بل أحرج الفيروس اللعين تجار الانتخابات، الذين اعتادوا في كل موسم انتخابي القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، وحتى الأسماء الوازنة التي اعتادت الترشح كل موسم، أجبرت على الاختفاء والاكتفاء بتحريك خيوط حملاتها الانتخابية عن بعد، والسبب الخوف من كورونا.

رغم الظرفية الصعبة، تشهد الأحزاب حركية غير عادية. رجال أعمال وأعيان ونافذون يسارعون الزمن للظفر بتزكيات للترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلتين. بعضهم نجح في مسعاه وسارع فــي تجييــش أنصـاره لحشــد الأصوات، في حين ما زال آخرون يطرقون جميع الأبواب مستعدين لتقديم تنازلات حتى لا يفوتهم قطار الانتخابات.

“الخرطاطة”… واجهة الانتخابات

ضمــــان مقعـد فـي أي استحقاقــات انتخابية لن يكون في المتنــاول إذا لــــم يستعن المرشح بخدمات “الخرطاطة”، وهم أشخاص، بعضهم يترأس جمعيات، ولهم كلمة نافذة في حيهم. فاستمالة “الخرطاطة” تتم مقابل مبالغ مالية مهمة حسب عدد الأصوات التي قد يضمنها الفاعل للمرشح أو امتياز أو منصب يعده به المرشح في حالة الفوز.

يتولى “الخرطاطة” القيــــــام بالأعمال القذرة لفائدة المرشح، حتى تبقى صورته “لامعة” في حال افتضاح الأمر، فهو الذي يتولى مهمة شراء ذمم الناخبين، وتوزيع الهدايا والقفف عليهم، ويقدم لهم يد العون لقضاء أغراضهم الإدارية، وبعدها تقديم التقارير لولي نعمته، بناء عليها يتوقع ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

رغم شيوع أخبار حول ترشح الوجوه القديمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحصولها على تزكيات أحزابها، اختفت عـــن الأنظار، على نقيـض المحطـات الانتخابية السابقة، إذ كانت تسارع إلى عقد لقاءات علنية مع أنصارها والقيام شخصيا بزيارات إلى الأحياء وللقـــــاء السكان والوقوف على ما يعانونه من مشاكل.

في زمن كورونا، أوكلت هذه المهمة إلــــى “الخرطاطة”، للنيابة عنهم فـي لقاء المواطنين وإقناعهم فـي الخفاء بالتصويت لمرشحهم. هذا الاختفاء برره أحد العارفين بالموضوع أنه خوف من عدوى كورونا، سيما أن أغلب المرشحين كبار في السن، وأي مغامرة اختلاط مع أنصارهم قد تكلفهم الكثير.

التحايل على القانون

قبل كورونا، كانت الأنشطة الرياضية والاجتماعية من أبرز وسائل استقطاب الأنصار والأصوات لفائدة المرشحين، إلا أنه بعد تفشي الجائحة توقفت تلك الأنشطة، فابتكــــر “الخرطاطــــــة” أساليب عديدة للتواصل مع المواطنين. كان أولها توزيع القفف على المواطنين، إلا أن حدة التنــــافس جعلها غيـــــر كافيــــة لتحقيق الهدف.

آخر هذه الابتكارات استغلال حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا. هذا المعطى فجره سياسيون بالبيضاء، إذ احتجوا لدى مسؤول بعمالة، حول قيام أتباع مرشح بتوزيع استدعاءات الحضور للتلقيح على المواطنين، رغم أن المهمة من اختصاص السلطة المحلية.

الأمر الذي دفع مسؤول العمالة إلى إشعار جميع أفراد السلطة إلى التعامـــل بصرامة مـــع كــــل مــــن يحــــاول استغــــلال التلقيـح لأهــــــداف انتخابيــــــة، سيمـــــا أن العملية مجانية.

وعلــــــق قيــــــادي حزبــــــي بالبيضــــــاء، رفض ذكر اسمه، على هذا الأمر بالقول إن التنافــــس يعمــــــي بصيـــــرة الجميـــــع، والدليل أن عملية التلقيح باعتبارها مكسبا وطنيا، لم تسلم من تطاول رموز فقدت مصداقيتها، وتحاول استغلالها لصالحها وإيهام المواطنين أنها توسطت لهـــــم للحصــــــول علــــى الجرعــــــات لكســـب تعاطفهم.

“سلم عليك المرشح”

إلى جانب لعب ورقة التلقيح ضد كورونا، تشهد مقاطعات بيضاوية انتشارا كبيرا لـ “الخرطاطة” في الفترة الحالية، يتنافسون على تقديم الخدمات للمواطنين، إذ بكل لباقة يقنعونهم أنهم من سيتولون مهمة إنجاز الوثيقة الإدارية وما عليهم سوى انتظارهم قرب المقاطعة، وبعد دقائق يسلمونهم إياها.

إلا أن هذه العملية صارت تواجه بالرفض من قبل مواطنين، سيما إذا كان “الخرطاط” يعمل لفائدة مرشح وضعه السكان في اللائحة السوداء لعدم وفائه بوعوده الانتحابية. هنا لجأ “الخرطاطة” إلى أسلوب ثان، إذ بمجرد مصادفة مرتفق يخاطبونه “سلم عليك سي مرشح وراه بغا يشوفك”.

بعيدا عن الخدمات الإدارية، عمد مرشحون لتعويض قرار إغلاق القاعات الرياضية، بتوزيع الأقمصة والأمتعة الرياضية ليس على الفرق الرياضية كما كان في السابق، وإنما على أشخاص، يعيدون بيعها للفرق وآخرين مقابل أثمنة زهيدة.

وتستغل بعض الأحزاب أعمال البر والإحسان بشكل غير مسبوق لكسب الأصوات، إضافة إلى العزف على وتر الدين وتجييش الأنصار في المساجد، ما مكنها من ضمان قاعدة مهمة.