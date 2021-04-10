حسني يعوض أنغام في “نسل الأغراب”

أعلن الفنان أحمد السقا، الاتفاق مع المطرب تامر حسني رسميا لتقديم “تتر” مسلسل “نسل الأغراب” المقرر عرضه خلال رمضان، علما أن الاختيار، في بادئ الأمر، وقع على المطربة أنغام التي سجلت الأغنية وبعض الأغاني الداخلية، ولكن تم استبعادها بقرار من المخرج محمد سامي.

ونشر السقا صورة تجمعه بتامر حسني ومحمد سامي على صفحته على “إنستغرام”، وعلق عليها قائلا: أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”.

اللوزي في “غرام واكصدام”

رغم انشغالها بتصوير مشاهدها في مسلسل “بين السما والأرض”، وافقت الممثلة يسرا اللوزي، على المشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي “غرام واكصدام”، المقرر إذاعته في رمضان، والذي يعرف مشاركة ياسر فرج والفنان أحمد صيام. ويعد المسلسل من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، وإنتاج هبة الهوارى، علما أن أحداثه تدور في إطار الكوميديا، وبه لمسة رومانسية اجتماعية.