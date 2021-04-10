تصدع بـ “الكاك” بسبب يعيش

الفريق يطالب بفتح تحقيق في اعتداء على فتيانه بتمارة

يعيش النادي القنيطري حالة استنفار قصوى منذ أسبوعين، جراء تراجع مستواه في بطولة القسم الثاني، ما جعل رصيده يتجمد في 17 نقطة، محتلا المركز 12 مؤقتا.

وخلفت هزيمة الفريق القنيطري أمام رجاء بني ملال بهدف لصفر في الدورة الماضية، استياء عارما من قبل جماهيره وعشاقه، خصوصا أنها جاءت مباشرة بعد إقالة المدرب سمير يعيش من منصبه مدربا، وتعويضه بعزيز العامري.

واستغرب الأنصار خلفيات إقالة يعيش في هذه المرحلة بالذات، ودوافعها الحقيقية، ومن وقف وراءها، علما أنه حقق نتائج جيدة منذ تسلمه مهمة تدريب «الكاك» في الدورة السادسة، وهو في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

وعلمت «الصباح» أن الجمهور ينتظر أي تعثر أمام أولمبيك الدشيرة بعد غد (السبت) بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة 17 من منافسات البطولة، للانقلاب على المكتب المسير، الذي يرأسه علي الرماش.

وكشف مصدر مطلع أن هزيمة أخرى أمام الدشيرة ستشعل فتيل الغضب في صفوف أنصار النادي القنيطري، وربما تخرجهم للاحتجاج والتنديد بالوضعية الراهنة، التي آل إليها ممثل جهة الغرب الشراردة بني حسن.

من ناحية ثانية، طالب مكتب المسير للنادي القنيطري بفتح تحقيق في الأحداث التي عرفتها مباراة فتيان الفريق ووداد تمارة، لحساب بطولة الفتيان، أخيرا.

وأوضح الفريق القنيطري في بلاغ، أن الإدارة راسلت العصبة الاحترافية والجامعة الملكية لكرة القدم، وأخبرتهم بما حدث للاعبي الفريق، مبرزا أنهم تعرضوا ل»اعتداء جسدي ولفظي من طرف لاعبي الفريق المنافس، وبعض المحسوبين عن جماهيره».

واستنكر بلاغ «الكاك»، الأحداث التي شهدتها المباراة، مبرزا أنه منخرط بالكامل في مشروع الرقي بالكرة الوطنية، الذي تقوده الجامعة الملكية لكرة القدم.

ومن المقرر أن تفتح الجامعة تحقيقا في الأحداث التي رافقت المباراة، للوقوف على ملابساتها والمسؤولين عنها، معتمدة بالدرجة الأولى على تقرير الحكم ومراقب المباراة.

ع. ك وع. د