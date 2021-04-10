الأسود في المستوى الأول للقرعة العربية

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المنتخب الوطني، في المستوى الأول، لقرعة الكأس العربية التي تقام بقطر في فاتح دجنبر المقبل، بالنظر إلى التصنيف الدولي والعربي.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنسيق مع الاتحاد القطري 27 أبريل الجاري، موعدا لإجراء قرعة كأس العرب للمنتخبات التي تستضيفها قطر في الفترة بين فاتح و18 دجنبر المقبل، والتي يراهن عليها “فيفا” لتكون بروفة قبل انطلاق كأس العالم.

وستجرى قرعة الدور التمهيدي التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا الأقل تصنيفا على الصعيد العربي، لتنضاف إلى المنتخبات العشرة التي تم إعفاؤها من الدور ذاته، ويتعلق الأمر بمنتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية، وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وستمكن قرعة دور المجموعات المنتخب الوطني، بطل النسخة الأخيرة ل”لشان”، من التعرف على منافسيه، في البطولة التي ستدر على الفائز بها سبعة ملايير.

نور الدين الكرف