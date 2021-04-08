“مكومار مراكش” تطلق حملة تحسيسية بالمدينة

أعلنت شركة مكومار مراكش، المكلفة بتدبير قطاع النظافة ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ المنزلية ﻭﺍلمشابهة، عن إطلاق حملة تحسيسية تحت شعار “منا الخدمة، و منكم تغيير السلوك”، ستمتد على مدار خمسة أيام ابتداء من 7 أبريل الجاري.

وأوضحت مكومار مراكش، في بلاغ لها، أن الهدف من هذه الحملة التحسيسية، التي ستجري بتنسيق مع جماعة مراكش، وتحت إشراف مجلس مقاطعة المنارة، هو دعوة السكان للانخراط في برنامج الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، تعزيزا لروح المواطنة وتصحيحا لكل السلوكيات الخاطئة اتجاه البيئة.

وتابع المصدر ذاته أنه سيتم تذكير السكان بضرورة احترام واجبات المواطنة خلال الحملة، وأبرزها احترام حق الغير في فضاء نظيف، والالتزام بواجبهم اتجاه بيئة مدينتهم والحفاظ على جماليتها، مع تسليط الضوء على أهمية تعاونهم مع مصالح جماعتهم من أجل العيش في محيط سليم.

في السياق ذاته، يشار إلى أن مكومار مراكش تولي، منذ بداية مزاولة نشاطها بقطاع المنارة، اهتماما خاصا لترفع من مستوى النظافة بهذه الوجهة السياحية التي تمثل المملكة بالنسبة لجميع الوافدين الأجانب بشكل خاص، و لتوفر للمواطنين ٱجواء سليمة للعيش الكريم بشكل عام.

(ي.ع)