بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على انخفاض طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الخميس)، على انخفاض طفيف، متأثرة بتراجع مؤشرها الرئيسي مازي ب0.04 في المئة، إلى 11.521.56 نقطة.

فبعد دقائق من افتتاح جلسة اليوم، خسر MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0.04 في المئة، مستقرا عند 940.04 نقطة، في حين واصل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، مسجلا 0.04 في المئة، إلى 9.362.89 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، استقر مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” عند 10.512,82 نقطة، في حين تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بنسبة 0.05 في المئة، مسجلا 9.847,88 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” فانخفض ب-0.08 في المئة، مستقرا عند 877,68 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت CDM (-3.84 في المئة) ، محققة اقوى انخفاض في الصباح، متبوعة بستوفيكس شمال إفريقيا (-3.68 في المئة) وشركة مشروبات المغرب (-0.84 في المئة). وفي الارتفاعات، سجل ميد بابر زيادة ب3.56 في المئة، متبوعا بسوناسيد (+2.82 في المئة) ودلتا هولدينغ (+2.66 في المئة).