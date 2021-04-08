نشرة خاصة…أمطار رعدية قوية اليوم الخميس وغدا الجمعة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطار رعدية، اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة)، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن أمطارا رعدية (من 25 إلى 35 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم الخميس، أقاليم الحسيمة وشفشاون وإفران وخنيفرة وصفرو وتاونات وتازة وفاس.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمطار الرعدية القوية ستهم يوم غد (الجمعة) ابتداء من الساعة الثانية زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم الحسيمة وبني ملال وبولمان وميدلت وإفران وخنيفرة وصفرو وتاونات وتازة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة محليا بهبات رياح وتساقط البر د.

وأضافت أن بعض الأمطار المعتدلة (15-20 ملم) ستهم زوال اليوم والليلة المقبلة أقاليم خريبكة والحاجب وتطوان، مشيرة إلى أن بعض الرياح المعتدلة إلى أحيانا قوية (60 إلى 70 كلم/س) ستهم منطقة طنجة خلال هذا اليوم.