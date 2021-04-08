تواصل التأهيل الحضري لجرادة وتاوريرت

تعززت عملية التأهيل الحضري لجرادة وتاوريرت، التي تتواصل بوتيرة متسارعة بفضل التعبئة المتزايدة للأطراف المتدخلة والتتبع الصارم لمختلف الأوراش، بمشاريع جديدة.

وأعطيت، الأربعاء بالمدينتين، انطلاقة هذه المشاريع الجديدة المهيكلة من قبل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، التي اطلعت بالمناسبة على تقدم أشغال مشاريع أخرى تنفذها الوزارة.

وتندرج زيارة بوشارب لجرادة وتاوريرت في إطار جولة تقوم بها لجهة الشرق، بهدف الالتقاء بالمنظومة الاقتصادية الجهوية والمحلية لقطاع التعمير والبناء وتعبئة الفاعلين المعنيين لتحقيق إقلاع شامل للقطاع بعد الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.

وأوضحت بوشارب، في تصريح للصحافة عقب لقاء انعقد بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنكاد معاذ الجامعي، وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت، أن جرادة هي آخر محطة ضمن اللقاءات المنظمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الشرق.

وأبرزت أن هذه المرحلة شكلت مناسبة للحديث مع الفاعلين المحليين، سيما حول متابعة تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة، مشيرة إلى أن أحد المشاريع الكبرى يهم الشطر الثاني من إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني الذي مكن من تحسين المشهد العمراني لمدينة جرادة.

وبعدما سجلت أن هذا المشروع سيمكن من تسوية عدد من القطع الأرضية وكذا العقار المتواجد بمحيط هذا الشريان، أكدت الوزيرة أن إعادة تهيئة المدينة وتحسين ولوج المواطنين سيتواصلان بنفس الزخم.

وأضافت أن هذا الاجتماع تميز بالتوقيع على اتفاقية تهم البناء بالعالم القروي، مبرزة في هذا الصدد مواكبة المواطنين الراغبين في طلب رخصة البناء، من خلال إعداد، وبشكل مجاني، تصاميم هندسية وتصاميم طوبوغرافية، بهدف التحكم في البناء بالعالم القروي وفسح المجال للساكنة القروية للتوفر على سكن يستجيب للمعايير المطلوبة.

(ومع)