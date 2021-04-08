المجلس الإقليمي لشفشاون يصادق على مشاريع تنموية

صادق مجلس إقليم شفشاون، خلال دورة استثنائية انعقدت أمس الأربعاء، على سلسلة مشاريع تنموية تهم شق الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي ودعم جمعيات المجتمع المدني.

وفي هذا الاطار، صادق المجلس بإجماع أعضائه خلال الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس المجلس عبدالرحيم بوعزة، وبحضور الكاتب العام للعمالة سعيد التايك، على تحويل 140 ألف درهم من الجزء الأول من ميزانية المجلس برسم سنة 2021، وإلغاء بعض اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية بقيمة تصل إلى 11.29 مليون درهم، بالإضافة إلى برمجة فائض السنة المالية الماضية والبالغ 7.66 مليون درهم.

كما تمت المصادقة على ست اتفاقيات للشراكة تجمع الأولى مجلس إقليم شفشاون ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وتهم مشروع بناء الطريق المؤدية إلى دوار الزاوية بمركز تارغة، جماعة تزكان.

وتجمع الاتفاقيتان الثانية والثالثة المجلس مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بشفشاون، حيث تهم الاتفاقية الثانية تجهيز مركز للتكوين الحرفي بالعتاد والأثاث المكتبي والعتاد التقني والمعلوماتي (65 ألف درهم)، والذي تسيره جمعية المنتدى المغربي للتكوين والابداع، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بإصلاح بناية دار الجمعيات بجماعة اسطيحة، لفائدة جمعية الأفق للتربية والتكوين باسطيحة.

وتهم الاتفاقية الرابعة تسيير المركز السوسيو-مهني لفائدة الشباب والنساء بالجماعة السلالية تزية بني دركول والذي يدخل في إطار البرنامج الاقليمي لتنمية الجماعات السلالية بالاقليم، في حين تهم الاتفاقية الخامسة المبرمة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بناء حجرات دراسية بجماعة بني فغلوم، وهو المشروع المندرج في إطار برنامج التأهيل الاجتماعي في الميدان التربوي.

أما الاتفاقية السادسة والأخيرة المبرمة مع جمعية “نوفيل اكيتان أندلس”، فقد همت التأهيل والتنمية الاجتماعية لإقليم شفشاون، فيما يخص تطوير الخدمات في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والنقل المدرسي.

(و م ع)