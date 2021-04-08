النصـب بالتزويـر … الإثـراء السريـع

متهمون أسسوا شركات وهمية وتلاعبوا بفواتير وشيكات وأختام لجني ثروات بالملايير

تفشت، أخيرا، ظاهرة النصب باستعمال شركات وهمية ووثائق مزورة، استغل فيها المتورطون عنصر الثقة، الذي يعد ركنا أساسيا في المعاملات التجارية، فاحتالوا على ضحاياهم، من بينهم رجال أعمال، سواء عبر تسليمهم شيكات مزورة أو مسروقة، مقابل استفادتهم من سلع بالملايين، أو الحجز على ممتلكات بعضهم وعقاراتهم، بحجة أنهم دائنون لهم في مبالغ مالية، بناء على فواتير مزورة، وهي العملية التي تعرض له رجل أعمال بأكادير، سارع متهم للحجز على سفينته للصيد بشركة وهمية. الملاحظ في مثل هذه القضايا، أنه رغم الخسائر المالية التي يتكبدها الضحايا بعد النصب علهيم، يجدون أنفسهم في دوامة من المعاناة، إذ يلاحقهم الدائنون بمجرد علمهم بورطتهم، لاستخلاص حقوقهم، مع احتمال اعتقالهم بعد دفع شيكاتهم إلى البنك، أغلبها دون مؤونة، كما يعانون بسبب بطء المساطر خلال عرض القضية على القضاء، سيما إذا كان المتهمون يحظون بنفوذ كبير. وحمل متخصصون في القانون الدولة المسؤولية، في انتشار هذا النوع من الجرائم، لفشلها في مراقبة صارمة لتأسيس شركات، لذلك على مؤسساتها التنسيق في ما بينها لقطع الطريق على محترفي هذا النوع من النصب.

مصطفى لطفي

أختام إدارية للنصب على العاطلين

جانح انتحل صفة عون سلطة مستعينا بشريكه لعرض مناصب شغل بمؤسسات عمومية وهمية مقابل عمولات

تتعدد أوجه التزوير للنصب والنتيجة واحدة، سقوط ضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم تعاملوا مع جانحين يستبيحون كل شيء، في سبيل تحققي الاغتناء السريع غير المشروع.

وساهم الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يعيشه أفراد المجتمع المغربي، وما يعنيه ذلك من قلة فرص الشغل في قرار منعدمي الضمير، اللجوء إلى طرق غير مشروعة لتدبر حالهم، بل الاغتناء السريع عن طريق التزوير لتسهيل جريمة النصب على الضحايا المستهدفين، وفي الوقت ذاته لتفادي الاعتقال والمساءلة القضائية.

من بين حكايات النصب التي استعان فيها أصحابها بالتزوير، ما شهدته ورزازات أخيرا، من عمليات إجرامية ذهب ضحيتها عاطلون وآخرون يطمعون في التوظيف في مؤسسات عمومية، بعد أن تمكن جانح ثلاثيني من النصب عليهم بسهولة، بانتحاله صفة عون سلطة، مستعينا بشريكه لتسهيل مخططاته.

بداية الحكاية، انطلقت حينما اختار المتهم الرئيسي انتحال صفة عون سلطة، إذ أوهم ضحاياه أن صفته مكنته من نسج علاقات متشعبة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين فرص التوظيف بمؤسسات عمومية، مقابل منحه مبالغ مالية نظير خدمات التوسط لهم.

واعتمد عون السلطة المزيف على شريكه الذي يمتلك مطبعة، في تزوير البطاقات المهنية وأختام إدارية لإنجاح مخططاتهما الإجرامية لاستدراج الضحايا وإيهامهم بجدية العروض المغرية، وهو ما كان يسهل عليهما النصب والاستيلاء على أموال الباحثين عن فرص ذهبية للعمل بمؤسسات عمومية وأيضا الراغبين في قضاء مصالح إدارية دون الحاجة للمساطر المعقدة.

ولأن لكل فارس كبوة، أدى الطمع المتزايد للشابين، إلى افتضاح أنشطة المتهم الرئيسي، بعد أن توصلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير إقليم ورزازات، بعدة شكايات، كشف فيها أصحابها تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال على يد عون سلطة، مشيرين إلى أنهم تأكدوا من وقوعهم ضحية نصاب خطير، بعد أن تبين زيف وعوده بمجرد تسلمه المبالغ المالية المتفق عليها مقابل خدماته.

وأمام خطورة المعطيات المتوصل بها، استنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف عناصرها لمباشرة تحقيقات ميدانية، لكشف ملابسات القضية وإيقاف عون السلطة، ظنا منها أن الأمر يتعلق فعلا بشخص يستغل وضعه الاعتباري لارتكاب جرائمه التزوير والنصب، إذ اعتمادا على أوصاف المشتبه فيه وأماكن تحركاته، تمكنت الضابطة القضائية من إيقافه.

ومكن اعتقال المشتبه فيه من اكتشاف أنه مجرد جانح انتحل صفة عون سلطة لتسهيل تنفيذ مخططاته. وارتباطا بعملية الإيقاف أسفرت إجراءات التفتيش، عن حجز عدد من البطائق المهنية المزورة تحمل صفة عون سلطة، إضافة إلى أختام إدارية وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستعملها المتهم الرئيسي للنصب على ضحاياه.

وبدلالة من الموقوف الأول، تم اعتقال شريكه المتخصص في تزويده بالوثائق المزورة والأختام الإدارية المستعملة في عمليات الإيقاع بالضحايا والنصب عليهم.

وبعد انتهاء البحث والتحقيق مع الموقوفين واعترافهما بالمنسوب إليهما، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قبل أن تقرر مصالح الدرك الملكي إحالتهما على النيابة العامة بتهمة التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب.

محمد بها