معن تخوض تجربة “جينيريك”

تخوض المغنية نبيلة معن، تجربة جديدة، إذ اختيرت لأداء “جينيريك” سلسلة ينتظر أن تعرض على قناة “الأولى” خلال رمضان، ويتعلق الأمر بسلسلة تحمل عنوان “دار الهنا”.

وغابت معن عن الساحة الفنية، مدة طويلة، إذ اكتفت قبل أشهر بطرح، “كوفر” أغنية على قناتها الرسمية على “يوتوب”، وذلك بعد وضع مولودها الثاني.

وتدور أحداث سلسلة “دار الهنا”، التي تعول عليها القناة من أجل رفع نسب مشاهدتها خلال رمضان، حول زوجين، بعد 45 سنة من الزواج وإنجاب ثلاثة أبناء، يقرران الانفصال عن بعضهما البعض، إذ سينتظران الاحتفال بزفاف ابنتهما الصغرى لإعلان الخبر الذي سيغير توازن الأسرة، ويكون السبب في إثارة حالة من الفوضى في الأسرة التي لطالما كانت مستقرة.

إيمان رضيف