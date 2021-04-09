يوم الشجرة بالقنيطرة

تحتفي الأندية الفاعلة بثانوية ابن الهيثم التأهيلية بالقنيطرة، بتنسيق مع جمعية الغرب للمحافظة على البيئة ومجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، وبشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ ، باليوم العالمي للشجرة تحت شعار “بيئة سليمة، تنمية مستدامة مضمونة”. وستعرف هذه التظاهرة، التي ستحتضنها فضاءات الثانوية أيام 9 و 10 و 11 أبريل الجاري، مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة والتربية.

وسيتطرق المتدخلون إلى الوضعية التي تعرفها البيئة وسبل وقايتها، إذ ستناقش الندوة الأولى، التي سيؤطرها المهندس الزراعي مصطفى عدة، موضوع تلوث الهواء، في حين سيشرف الدكتور سعيد لحروز في اليوم الموالي على تأطير الندوة الثانية، التي ستبرز أهمية المناطق الرطبة في استقبال الطيور، وسيعرف اليوم الثالث عمليات التشجير والغرس والتخمير، إضافة إلى هيكلة ناد بيئي يشرف عليه بعض التلاميذ كل حسب مهمته.

ع . م