وصفات طبية مزورة لاقتناء “القرقوبي”

وقع شخص يقطن بمراكش، بين أيدي مصالح الأمن بشيشاوة، ضواحي المدينة الحمراء، مساء الجمعة الماضي، بعد أن اختار التوجه إلى المدن الصغيرة المتاخمة لمراكش، من أجل اقتناء الأقراص المهلوسة من الصيدليات، باستعمال وصفات طبية مزورة.

وأفاد مصدر مطلع أن مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لأمن شيشاوة، توصلت بإخبارية، حول سلوك المعني بالأمر، دفعت عناصرها إلى التحرك من أجل إلقاء القبض عليه، بشارع الحسن الثاني، وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ووصفات طبية مزورة.

وعثرت عناصر الأمن أثناء تفتيش الموقوف، على 130 قرصا من مخدر «القرقوبي» التي جرى اقتناؤها من الصيدليات، من أجل إعادة بيعها للمدمنين على تناول هذه المؤثرات العقلية، ليجري اقتياد المعني بالأمر إلى مركز الشرطة القضائية والاستماع إليه في محضر قانوني، وفق المنسوب إليه، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

عادل بلقاضي (مراكش)