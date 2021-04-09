ورشات لتسجيل أقدم نظام بنكي تراثا عالميا

باحثون ومختصون يدققون في الأهمية التاريخية للمخازن الجماعية ״إيكودار״

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومجلس جهة سوس ماسة ووالي الجهة، السبت الماضي، بأكادير ورشة وطنية للتحضير لتسجيل المخازن الجماعية، المعروفة باسم “إيكودار” ضمن التراث العالمي لليونسكو.

وعرفت أشغال الورشة الوطنية، حسب بلاغ لمجلس الجهة، تقديم عروض حول المخازن الجماعية بالمنطقة تناولت موضوع “اتفاقية التراث العالمي ل 1972 والمغرب الحصيلة والآفاق” ليوسف خيارة، مدير التراث الثقافي بالوزارة، وتقديم “اتفاقية 1972 المعايير والمبادئ التوجيهية” لكريم هنديلي، عن مكتب اليونسكو بالرباط، فيما تمحورت مداخلة أحمد سكونتي، الأستاذ الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حول “القيمة الاستثنائية العالمية : نموذج ايكودار “، وسليمة الناجي حول “القيمة الرمزية والروحية للمخازن الجماعية”، إضافة إلى مداخلة خالد ألعيوض، الباحث والفاعل الجمعوي، حول “مؤسسات إيكودار: تاريخ ومجتمع”، بينما شكل موضوع “إيكودار : وضعية عمليات الجرد ومبادرات الصون والتثمين” محور مداخلة محمد بوصالح، مدير مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري بمناطق الأطلس والجنوب، وقدم فؤاد مهداوي، رئيس قسم المتاحف، موضوعا حول “تدبير المخازن الجماعية من خلال التراث المحفوظ”، إضافة إلى مداخلة عبد السلام ـمرير، رئيس مصلحة التراث غير المادي، حول “البعد اللامادي لمؤسسات إيكودار” .

وتجمع الدراسات أن المخازن الجماعية التي توصف بأنها أقدم نظام بنكي تعبر عن نموذج فريد واجهت به القبائل التي تقطن بقلب سوس الكبير، شح الموارد الطبيعية وقلة التساقطات وموجات المجاعة التي كانت تجتاح المغرب في أزمنة سابقة. كما أنها كانت مأوى وحصونا آمنة يلجأ إليها السكان عندما تضعف الدولة المركزية وتجتاح البلاد اضطرابات سياسية، ومهمتها الأساسية تصنف نموذجا اقتصاديا للعيش بأقل الموارد الطبيعية المتوفرة ونموذجا تاريخيا للحفاظ على الموارد القليلة والتكيف مع التحولات المناخية والمجالية.

كما كشفت الدراسات الميدانية عن وجود أزيد من ستمائة مخزن جماعي في مختلف مناطق المغرب، وتختلف أشكالها من منطقة إلى أخرى، إلا أن تركزها كان في منطقة سوس، والتي تحتضن أكبر عدد منها خاصة في إقليم اشتوكة آيت باها، والأطلس الصغير، إضافة إلى وجود بعض المخازن من الحجم الكبير بمنطقة الأطلس المتوسط بمنطقة تيزي نسلي بقبائل آيت عبدي بإقليم بني ملال، وهي المعروفة بمخازن “أوجكال” التي توجد في منطقة جبلية شديدة الوعورة.

خالد العطاوي